Holzheimer SG in Cronenberg vor harter Prüfung

Neun Siege, drei Niederlagen und ein Torverhältnis von 42:17. Eigentlich die Bilanz eines Aufsteigers. Das Problem für die Holzheimer SG ist nur, dass die Hinrunde in der Landesliga nicht ansatzweise so erfolgreich verlief.

Deswegen ist als – Stand jetzt – beste Rückrundenmannschaft zwar vier Spiele vor Schluss der Sprung die Oberliga zwar noch möglich, auch weil der Tabellenzweite FC Kosova jüngst heftig schwächelte, doch gerade vor dem Hintergrund der weiterhin extrem angespannten Personalsituation stehen der HSG noch fordernde Wochen bevor, die mit dem Spiel am Sonntag in Cronenberg beginnen.

Trotz der sich bietenden Chance den Ball flachhalten

Deswegen bliebt sich Trainer Jesco Neumann nach fünf Siegen in Folge treu und hält den Ball bei nur noch einem Punkt Rückstand auf Kosova extrem flach. „Natürlich wehren wir uns nicht, wenn es am Ende zum Aufstieg reicht. Aber dazu brauchen wir 100 Prozent Leistung und Einstellung, sonst können wir nicht bestehen“, so Neumann. Gegen Cronenberg, gegen das er als Nachfolger von Hamid Derakhshan in der Hinrunde seinen ersten Einsatz hatte und sich daheim über einen deutlichen Sieg freuen konnte, erwartet er einen besonders schweren Gang. Denn die Wuppertaler brauchen jeden Zähler im Kampf gegen Abstieg und feierten voriges Wochenende einen sensationellen Sieg beim FC Kosova. Neumann: „Cronenberg liegt fünf Punkte hinter dem ersten nicht Abstiegsplatz und wird gegen uns noch mal alles versuchen.“