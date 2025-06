Holzheimer SG holt weiteren Leistungsträger des FC Kosova

Als der Fußballverband Niederrhein (FVN) am Mittwoch die Gruppeneinteilung veröffentlicht hat, hat die Holzheimer SG ihren Namen ganz offiziell in der Oberliga Niederrhein gefunden. Erstmals tritt die HSG in der höchsten FVN-Spielklasse an - und rüstet deshalb weiter auf. Am Freitag hat Holzheim den zweiten Leistungsträger des Rivalen FC Kosova Düsseldorf verpflichtet.