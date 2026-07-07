Holzheimer SG holt Stürmer von Teutonia Weiden

Die Holzheimer SG hat sich für die Saison 2026/27 mit Luca Barata verstärkt. Der Offensivspieler kommt von Teutonia Weiden zur HSG und bringt trotz seines jungen Alters bereits einen bemerkenswerten fußballerischen Werdegang mit. Barata wurde im Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach ausgebildet und dort früh auf hohem Niveau gefördert.
Auch international wurde sein Talent wahrgenommen. Zunächst lief Barata als U17-Nationalspieler für Deutschland auf, später wurde er für die U19-Nationalmannschaft Portugals nominiert. Diese Erfahrungen auf Verbandsebene unterstreichen, welches Potenzial dem Offensivspieler früh zugetraut wurde. In Holzheim soll er nun den nächsten Schritt gehen und seine Qualitäten in das Spiel der Mannschaft einbringen.
Zuletzt spielte Barata für Teutonia Weiden in der Mittelrheinliga. Insgesamt weist die FuPa-Datenbank für den Angreifer 120 Spiele, 29 Tore und sechs Vorlagen aus. Seine Laufbahn führte ihn zudem über Stationen wie Hansa Rostock II, FC Wegberg-Beeck und den VfL Vichttal. Damit bringt er Erfahrung aus verschiedenen leistungsorientierten Umfeldern mit.
Bei der Holzheimer SG ist die Freude über die Verpflichtung groß. Der Klub hebt in seiner Mitteilung vor allem Baratas technische Qualität, seine Kreativität im Offensivspiel und seine Fähigkeit hervor, jederzeit den Unterschied machen zu können. Zudem passe er mit seinem Ehrgeiz, seinem Potenzial und seiner Mentalität sehr gut zur Mannschaft und zu den Zielen des Vereins.
Für die HSG ist dieser Transfer deshalb mehr als eine reine Kaderergänzung. Barata bringt eine Ausbildung bei einem Bundesligisten, internationale Nachwuchserfahrung und mehrere Stationen im ambitionierten Seniorenfußball mit. Genau diese Mischung macht ihn für Holzheim besonders interessant.
Nach seinen Jahren in verschiedenen Leistungszentren und Vereinen hat sich Barata nun bewusst für den Schritt zur Holzheimer SG entschieden. Dort soll er die Offensive variabler machen, Akzente im letzten Drittel setzen und mit seiner Entwicklungsgeschichte zusätzliche Qualität in den Kader bringen. Die HSG verbindet mit dem Transfer die Hoffnung, dass Barata sein Potenzial in Holzheim weiter entfaltet und der Mannschaft in der kommenden Saison wichtige Impulse gibt.