Holzheimer SG holt Stürmer von Teutonia Weiden Die Holzheimer SG verstärkt ihre Offensive mit Luca Barata. Der frühere Nachwuchsspieler von Borussia Mönchengladbach kommt von Teutonia Weiden und bringt Erfahrung aus Nationalmannschaften, Regionalliga-Kadern und der Mittelrheinliga mit. von André Nückel · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Luca Barata, hier noch im Trikot von Borussia Mönchengladbach. – Foto: IMAGO / Fotostand

Die Holzheimer SG hat sich für die Saison 2026/27 mit Luca Barata verstärkt. Der Offensivspieler kommt von Teutonia Weiden zur HSG und bringt trotz seines jungen Alters bereits einen bemerkenswerten fußballerischen Werdegang mit. Barata wurde im Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach ausgebildet und dort früh auf hohem Niveau gefördert.

Auch international wurde sein Talent wahrgenommen. Zunächst lief Barata als U17-Nationalspieler für Deutschland auf, später wurde er für die U19-Nationalmannschaft Portugals nominiert. Diese Erfahrungen auf Verbandsebene unterstreichen, welches Potenzial dem Offensivspieler früh zugetraut wurde. In Holzheim soll er nun den nächsten Schritt gehen und seine Qualitäten in das Spiel der Mannschaft einbringen. Zuletzt spielte Barata für Teutonia Weiden in der Mittelrheinliga. Insgesamt weist die FuPa-Datenbank für den Angreifer 120 Spiele, 29 Tore und sechs Vorlagen aus. Seine Laufbahn führte ihn zudem über Stationen wie Hansa Rostock II, FC Wegberg-Beeck und den VfL Vichttal. Damit bringt er Erfahrung aus verschiedenen leistungsorientierten Umfeldern mit.

HSG lobt Technik, Kreativität und Mentalität Bei der Holzheimer SG ist die Freude über die Verpflichtung groß. Der Klub hebt in seiner Mitteilung vor allem Baratas technische Qualität, seine Kreativität im Offensivspiel und seine Fähigkeit hervor, jederzeit den Unterschied machen zu können. Zudem passe er mit seinem Ehrgeiz, seinem Potenzial und seiner Mentalität sehr gut zur Mannschaft und zu den Zielen des Vereins. Für die HSG ist dieser Transfer deshalb mehr als eine reine Kaderergänzung. Barata bringt eine Ausbildung bei einem Bundesligisten, internationale Nachwuchserfahrung und mehrere Stationen im ambitionierten Seniorenfußball mit. Genau diese Mischung macht ihn für Holzheim besonders interessant.