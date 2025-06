Holzheimer SG holt neuen Sechser, Talent und Torhüter

Callans starker Auftritt gegen Holzheim

Die HSG verpflichtet Mittelfeldspieler Oscar James Callan, der unter anderem beim 4:3-Erfolg des FC Kosova in Holzheim ein überragendes Spiel machte. Der Engländer überzeugte und wagt nun den Sprung mit Holzheim in die Oberliga. "Der 24-jährige Engländer kommt vom Landesligisten FC Kosova Düsseldorf und wird ab sofort das defensive Mittelfeld der HSG stabilisieren. Mit seiner starken Spielübersicht, Zweikampfstärke und seinem unermüdlichen Einsatz ist er eine absolute Bereicherung für unser Team", teilt Holzheim mit. Callan ist erst seit einem Jahr in Deutschland und war zuvor in Spanien unterwegs.