Holzheimer SG gibt die passende Antwort

Wer etwas mit dem Herzen hat, sollte sich nicht allzu intensiv mit dem Abstiegskampf in der Oberliga beschäftigen. Schon gar nicht, wenn die eigene Mannschaft involviert ist. Denn die in der laufenden Saison extrem ausgeglichene Spielklasse hält Woche für Woche überraschende Ergebnisse parat, die dafür sorgen, dass Mannschaften in den Abstiegsstrudel geraten sind, mit denen vor der Spielzeit niemand gerechnet hätte. Dazu trug am Sonntag auch Aufsteiger Holzheimer SG bei, indem er zum zweiten Mal die SF Baumberg schlug. Das Rückspiel wurde daheim nach starker Vorstellung 4:2 (2:1) gewonnen.
Ein extrem wichtiger Sieg für die Neusser, denn weil Sonsbeck parallel ebenfalls ziemlich überraschend beim VfB Homberg mit 2:1 gewann, hätte die HSG ohne die drei Punkte den Rang mit den Sonsbecker getauscht und wäre nächstes Wochenende auf einem Abstiegsplatz zum direkten Duell mit ihnen gereist. Das Verrückte ist, dass Baumberg und Homberg, die eher ganz vorne erwartet worden waren, durch die Niederlagen von Sonntag nun selbst ganz tief drinstecken im Abstiegskampf, genau wie der 1. FC Monheim, der daheim dem TSV Meerbusch unterlag.
„Es läuft darauf hinaus, dass wir bis zum Schluss darum kämpfen, nicht auf den ersten Abstiegsplatz 16 abzurutschen. Aber dafür sind wir bereit, das hat das heutige Spiel gezeigt, das sah richtig gut aus“, sagte HSG-Coach Jesco Neumann. Nach zwei frustrierenden Spieltagen mit unglücklichen Niederlagen daheim gegen den TSV Meerbusch und beim Kreisrivalen VfL Jüchen/Garzweiler zeigten sich die Holzheimer gegen Baumberg trotz ihrer anhaltenden personellen Probleme sehr spielfreudig. „Nach zwei solchen Niederlagen hätte manch andere Mannschaft vielleicht resigniert. Davon war bei uns die ganze Woche über nichts zu spüren. Da macht mich so ein Auftritt wie heute stolz“, betonte Neumann.
In der Tat war bei den Holzheimern von Beginn nichts von Selbstzweifeln zu merken. Sie gingen gegen ebenfalls nicht in Bestbesetzung angetretene Baumberger, 2024 noch Oberliga-Meister, von Beginn an voll drauf und nahmen ihr Schicksal so in die eigene Hand. Als echter Glücksgriff erwies sich die Startelfnominierung des lange Zeit verletzten Yannick Joosten als Sturmspitze. Nach der frühen Führung durch Winterzugang Dion Gutaj (9.) legte der bullige Torjäger nicht nur selbst das 2:0 nach und war in Hälfte zwei bei der Entstehung des letztlich entscheidenden 4:2 beteiligt, sondern bot sich bis zu seiner Auswechslung vorne auch immer wieder als Zielspieler an, machte Bälle fest und gewann viele Kopfballduelle.
Beachtlich war auch, wie locker die Holzheimer die Rückschläge während der Partie wegsteckten. Das 1:2 von Baumberg kurz vor der Pause beantworteten sie nach dem Seitenwechsel, in dem sie die Gäste durch hohes Anlaufen unter Druck setzten. Die Folge war ein Abspielfehler im Spielaufbau, den Sakaki Ota für die HSG zum 3:1 nutzte. Und als die Sportfreunde dann wieder nur wenige Minuten später die fehlende Konsequenz der Gastgeber nach einer Ecke zum 2:3 nutzten, ließen sich die Mannen von Jesco Neumann erneut nicht von ihrem Weg abbringen, ließen den Ball gepflegt zirkulieren, verlagerten die Seiten gut und drängten den Gegner so hinten rein.
Ein Lattenknaller von Ota hätte schon das 4:2 bringen können, das fiel dann aber zehn Minuten später nach einem Umschaltmoment. Joostens Weiterleitung in den Lauf von Dion Gutaj nahm der schön mit, behauptete sich im Strafraum gegen einen SF-Verteidiger und schoss aus spitzem Winkel so scharf, dass der Torwart den Ball nur Seite abwehren konnte, wo Abdelkarim Afkir am zweiten Pfosten lauerte und das Spielgerät eiskalt unter die Latte drosch. Die restliche Zeit brachte die HSG den Vorsprung abgeklärt über die Zeit. Nun beginnt die Vorbereitung auf das Kellerduell in Sonsbeck.