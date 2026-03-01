Holzheimer SG gibt die passende Antwort

In der Tat war bei den Holzheimern von Beginn nichts von Selbstzweifeln zu merken. Sie gingen gegen ebenfalls nicht in Bestbesetzung angetretene Baumberger, 2024 noch Oberliga-Meister, von Beginn an voll drauf und nahmen ihr Schicksal so in die eigene Hand. Als echter Glücksgriff erwies sich die Startelfnominierung des lange Zeit verletzten Yannick Joosten als Sturmspitze. Nach der frühen Führung durch Winterzugang Dion Gutaj (9.) legte der bullige Torjäger nicht nur selbst das 2:0 nach und war in Hälfte zwei bei der Entstehung des letztlich entscheidenden 4:2 beteiligt, sondern bot sich bis zu seiner Auswechslung vorne auch immer wieder als Zielspieler an, machte Bälle fest und gewann viele Kopfballduelle.