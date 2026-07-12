Holzheimer SG gewinnt Testspiel-Vergleich mit der TSV Eller knapp

Die Holzheimer Sg hat den Test gegen die TSV Eller gewonnen. – Foto: Hubert Wilschrey

Oberligist Holzheimer SG hat sich in einem spannenden Testspiel mit 3:2 gegen den Landesliga-Aufsteiger TSV Eller durchgesetzt und dabei den Zuschauern durchaus etwas geboten. Denn die Partie blieb bis in die Schulssphase durchaus spannend.

Für die Holzheimer Führung sorgte dabei nach 26 Minuten mit Yamato Aoki ein Akteur, den den Klub frisch vom SC Kapellen verpflichtet hat. So ging es dann auch in die Kabinen, doch gleich nach Wiederbeginn sorgte Ellers Noah Kaczewski für den Ausgleich der Schützlinge von Trainer Kerim Kara. Darauf reagierten die Neusser jedoch umgehend.

Nach der Pause ging es Schlag auf Schlag

Der anders als zunächst kommuniziert doch bei den Holzheimern verbliebene Oguz Ayan traf nur drei Minuten später zum 2:1 für die Gastgeber, weitere fünf Minuten danach legte mit Ilyas Vöpel ein weiterer Sommer-Zugang nach, den die Holzheimer vom TSV Meerbusch geholt haben. Dabei blieb es dann, bis die Gäste es durch Nabil Abdoun noch einmal spannend machten, beim Anschluss in der 89. Minute blieb es dann aber.