Holzheimer SG gewinnt Testspiel-Vergleich mit der TSV Eller knapp

Oberligist Holzheimer SG hat sich in einem spannenden Testspiel mit 3:2 gegen den Landesliga-Aufsteiger TSV Eller durchgesetzt und dabei den Zuschauern durchaus etwas geboten. Denn die Partie blieb bis in die Schulssphase durchaus spannend.
Für die Holzheimer Führung sorgte dabei nach 26 Minuten mit Yamato Aoki ein Akteur, den den Klub frisch vom SC Kapellen verpflichtet hat. So ging es dann auch in die Kabinen, doch gleich nach Wiederbeginn sorgte Ellers Noah Kaczewski für den Ausgleich der Schützlinge von Trainer Kerim Kara. Darauf reagierten die Neusser jedoch umgehend.
Der anders als zunächst kommuniziert doch bei den Holzheimern verbliebene Oguz Ayan traf nur drei Minuten später zum 2:1 für die Gastgeber, weitere fünf Minuten danach legte mit Ilyas Vöpel ein weiterer Sommer-Zugang nach, den die Holzheimer vom TSV Meerbusch geholt haben. Dabei blieb es dann, bis die Gäste es durch Nabil Abdoun noch einmal spannend machten, beim Anschluss in der 89. Minute blieb es dann aber.
Für die Holzheimer geht es am Samstag mit dem Lokalduell bei der DJK Gnadental in der Vorbereitung weiter, als gegen einen weiteren Landesligisten. Die Gäste aus Eller empfangen am kommenden Sonntag auf ihrer Anlage den Oberliga-Aufsteiger 1. SpVg Solingen-Wald 03.
Holzheimer SG – TSV Eller 04 3:2
Holzheimer SG: Timo Utecht, Jan Schumacher, Henry Page, Kaiya Otsu (46. Tom-Benjamin Seidel), Paul Wolf, Paul-Joel Sauer, Francisco San Jose (46. Ilyas Vöpel), Yamato Aoki (46. Oguz Ayan), Joel Agbo - Trainer: Sven van Beuningen
TSV Eller 04: Ioannis Latrovalis, Noah Basil Karczewski, Sascha Bechert, Jan-Eric Heydn, Niklas Harth, Koray Temiz (46. Yoshiki Urata), Antonio Marinovic (67. Nabil Abdoun), Celal-Can Yücel, Lejs Zenuni (46. Ryo Matsutaka), Nico Stracke, Anas El-Rifai - Trainer: Kerim Kara
Schiedsrichter: Christina Junkers (Kaarst) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Yamato Aoki (26.), 1:1 Noah Basil Karczewski (48.), 2:1 Oguz Ayan (51.), 3:1 Ilyas Vöpel (56.), 3:2 Nabil Abdoun (89.)