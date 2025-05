Holzheimer SG gewinnt Rennen um Offensivjuwel

Die Personalplanungen der Holzheimer SG laufen weiter auf Hochtouren. Nach den Verpflichtungen von Robert Wilschrey und Luca Busch Garcia wird die HSG in der Oberliga fündig und verpflichtet einen Spieler, hinter dem vor allem im vergangenen Sommer einige Klubs her waren: Anas El-Rifai kommt vom FC Büderich.

Beim TSV Eller überragende Leistungen gezeigt

In der laufenden Oberliga-Spielzeit kommt der 22-Jährige lediglich auf zwei Einsätze in der höchsten Spielklasse am Niederrhein, doch das hat seine Gründe: Der Offensivspieler hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, weshalb er nicht richtig in Fahrt kommt. Das sah in der vergangenen Saison noch anders aus: Beim TSV Eller reifte er in der Bezirksliga, Gruppe 1, zu den vielversprechendsten Akteuren rund um Düsseldorf und beeindruckte mit 30 Toren und 17 Vorlagen.