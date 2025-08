Holzheimer SG fiebert Saisonstart entgegen

Unter der Woche verbuchte die Holzheimer SG bereits zwei klare Erfolgen gegen St. Tönis und in Dormagen. Zwei weitere Testspiele gab es am Sonntag: Beim 1:1 gegen Borussias U23 lag Holzheim schnell im Rückstand: Ex-Nationalspieler Florian Neuhaus brachte die „Fohlen“ in der 5. Minute in Führung. Sakaki Ota glich in der in der 59. Minute aus. Beim 1:3 gegen GW Brauweiler drehten die beiden Spieler der 2. Mannschaft, Steffen Scheike und Moritz Grothe, die Partie nach dem Rückstand mit ihren Treffen. Jonas Theuerzeit erzielte kurz vor dem Abpfiff den 3:1-Endstand. „Vor dem Doppelspieltag mussten wir auf einige Spieler verzichten. Dennoch sind wir gut durch die Woche gekommen und es spricht für die Truppe, wie sie es mitgetragen hat. Insgesamt bin ich zufrieden“, sagte Neumann. „Jetzt fiebern wir so langsam dem Saisonstart in zwei Wochen entgegen.“

Für VfL-Coach Daniel Klinger war die Leistung seiner Mannschaft enttäuschend. „Man kann ja schlecht spielen, aber die Einstellung muss schon da sein. Aber über sechzig, siebzig Minuten haben wir es nicht gut gemacht“, sagte Klinger mit Blick auf kommenden Sonntag. Dann ist man im Pokal zu Gast bei der SpVgg Steele 03/09 und absolviert das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Dabei gingen die Gäste aus Jüchen durch Hasan Akcakaya nach zehn Minuten in Führung. Doch Königsdorf glich vor der Pause per Elfmeter aus und zielte in der 53. Minute den Siegtreffer.

Kapellen kam nach einem schnellen Rückstand noch zu einem 3:1-Erfolg über das Team aus Langenfeld. Richrath ging durch Gianluca Gagliardi mit 1:0 in Führung, doch noch vor der Pause kamen die Gastgeber per Elfmeter zum Ausgleich: Janis Waffenschmidt verwandelte diesen in der 29. Minute. Tim Effertz in der 57. Minute und Kazuki Hayashi in der 86. Minute sorgten mit ihren Treffern für den Sieg der Mannschaft von Trainer Lennart Ingmann.

Gnadental verliert doppelt

Zwei Wochen vor dem Saisonstart in der Landesliga gegen Nettetal absolvierte Gnadental zwei weitere Testspiele. Gegen den DSC 99 Düsseldorf musste man sich mit 1:2 geschlagen geben. Oliver Wargalla brachte die Gastgeber in der 10. Minute per Elfmeter in Führung. Doch sechs Minuten vor der Halbzeitpause konnte das Team aus der Landeshauptstadt ebenfalls durch einen Elfmeter, den Pascal Ryboth verwandelte, zum 1:1 ausgleichen. In der 50. Minute erzielte Dennis Dowidat den Siegtreffer zum 2:1 für die Gäste. Und auch im Test beim SV Helpenstein musste man sich am Sonntag mit 0:1 geschlagen geben. Nach zwölf Minuten erzielte Julian Hahn den 1:0-Siegtreffer für die Gastgeber, die ab der 26. Minute nach einer Roten Karte gegen Gnadental in Überzahl spielten.