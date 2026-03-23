Holzheimer SG feiert wichtigen Sieg in verrücktem Abstiegskampf

Die Holzheimer SG hat sich beim FC Büderich durchgesetzt. – Foto: Hubert Wilschrey

Der Abstiegskampf in der Oberliga spitzt sich zu und ist total verrückt. Die Liga ist so ausgeglichen, dass sich mehr als die Hälfte der Mannschaften noch massive Sorgen machen muss. Am Wochenende wurde im Tabellenkeller kräftig gepunktet, so dass der Abstand zwischen dem VfB Homberg auf dem ersten Abstiegsplatz und dem VfL Jüchen/Garzweiler auf Rang sieben bei zehn noch ausstehenden Spieltagen nur noch sechs Punkte beträgt. „Vor diesem Hintergrund war unser Sieg so extrem wichtig“, meinte Jesco Neumann als Trainer der Holzheimer SG nach dem 2:1 (0:1)-Erfolg beim FC Büderich. Die HSG hat sich jetzt mit 30 Punkten auf Rang elf vorgeschoben.

Zuletzt hatten die Holzheimer dreimal in Folge nicht verloren, doch insbesondere nach dem etwas glücklich zustande gekommenen 3:3 daheim gegen den SV Biemenhorst, zeigte sich Jesco Neumann unzufrieden, unter anderem den fehlenden Siegeswillen monierte er. Davon zeigte seine Mannschaft nun in Büderich aber jede Menge. Denn auch von einem frühen Rückstand, den ausgerechnet der Ex-Jüchener Glayne Wago erzielte, ließen sich seine Spieler nicht nachhaltig aus der Bahn werfen. Gegen Gastgeber, die sich aufs Kontern verlagerten, übernahmen sie die Spielkontrolle und kamen auch zu mehreren Chancen. „Das war okay, aber wir haben es nicht geschafft, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen“, sagte Neumann, der nach dem Seitenwechsel zunächst mitansehen musste, wie Büderich auf die Entscheidung drängte. Doch als die Phase überstanden war, schlug die HSG zurück.

Nach einer Ecke von Abdelkarim Afkir glich zunächst Jan Schumacher aus, zwölf Minuten später war es dann Sakaki Ota, der nach einem Steckpass alleine aufs Tor zuging und die Nerven behielt. Danach war noch eine ganze Strecke zu gehen, doch die Gäste brachten den Vorsprung über die Zeit, wobei sich Büderich durch eine Rote Karte in der Schlussphase das Leben noch zusätzlich erschwerte. Weiter geht’s für Holzheim am Mittwoch (19.30 Uhr) mit einem Testspiel bei der U23 von Borussia Mönchengladbach, ehe es dann am Samstag (15.30 Uhr) auf der Ludwig-Wolker-Anlage gegen den Aufstiegskandidaten KFC Uerdingen geht.