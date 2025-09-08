Holzheimer SG feiert in Baumberg einen historischen Sieg

Die Rolle des Partycrashers hatten sich die Kicker der Holzheimer SG nicht ausgesucht, doch im Rahmenprogramm der offiziellen Übergabe und Eröffnung des überaus schmucken Sportzentrums am Kielsgraben mit drei Fußballplätzen und einem Funktionsgebäude an die Sportfreunde Baumberg fanden sie daran jede Menge Spaß.

Denn mit dem nicht unbedingt erwarteten 2:1-Sieg (Halbzeit 1:1) im Monheimer Stadtteil direkt am Rhein schrieb der Neuling Vereinsgeschichte: Zum einen brachte die HSG damit im vierten Oberliga-Match den ersten mit drei Punkten belohnten Erfolg aufs Konto, zum anderen beendete Abdelkarim Afkir mit seinem Treffer zum Ausgleich in der 42. Minute die Torflaute des Landesliga-Vizemeisters in der höchsten Spielklasse am Niederrhein.

Knackpunkt der Partie war für Trainer Jesco Neumann die Salve des von Arton Tolaj eingesetzten Afkir kurz vor der Halbzeitpause, mit der die durch das feine Tor von Timo Hölscher ins Hintertreffen geratenen Gäste mit dem Oberliga-Meister von 2023/24 wieder gleichzogen. „Das war ein ganz wichtiger Moment. So konntest du dich in der Halbzeit komplett setteln.“ Zudem stärkte er bei seinen Jungs den Glauben daran, „dass wir ein Spiel auch in der 90. Minute entscheiden können.“

Baumberg, für Neumann ein Kontrahent mit „maximaler Qualität“, übernahm zwar auch im zweiten Abschnitt die Regie, „aber die klareren Chancen hatten wir“, fand Holzheims Trainer, bekannte jedoch: „Ich wäre am Ende auch mit einem Punkt zufrieden gewesen.“ Dass es sogar drei wurden, war einer Angriffsaktion zu verdanken, die er in der Rückschau als „bilderbuchmäßig“ bezeichnete. Zehn Minuten vor Schluss legte abermals Tolaj den Ball auf den Schlappen von Sakaki Ota, gegen dessen Abschluss SF-Keeper Daniel Schwabke machtlos war. Auf der anderen Seite bekam auch dessen Positionskollege Johannes Kultscher noch Gelegenheit, sich auszuzeichnen. „In der Schlussphase haben wir mit Mann und Maus verteidigt“, räumte Neumann ein.

In der Innenverteidigung wird es eng

Ein Unterfangen, das durch die Ampelkarte für Jan Schumacher (85.), der nach einem Pfiff von Schiedsrichter Lukas Dyck das Spielgerät noch leicht wegspitzelte, zusätzlich erschwert wurde. Die letzten (mit Nachspielzeit) elf Spielminuten musste der Aufsteiger damit in Unterzahl überstehen. Schaden richteten die extrem bemühten Sportfreunde indes keinen mehr an, so dass Neumann zufrieden bilanzieren konnte: „Das war für uns ein sehr aufreibendes und enges Spiel gegen eine gestandene Oberliga-Mannschaft mit sehr viel Qualität. Die Jungs haben sich mit dem ersten Saisonsieg für ihr großes Engagement belohnt. Top! Top!“

Gar nicht in den Kram passt ihm freilich die Gelb-Rote Karte für Jan Schumacher, der damit am nächsten Sonntag (Anstoß 15.30 Uhr) im Heimspiel gegen den SV Sonsbeck gesperrt ist. „Damit fehlt uns ein weiterer Innenverteidiger“, beklagt Neumann, der bereits am Tag nach der Partie in Baumberg in seiner Funktion als DFB-Stützpunkt-Trainer im Fußballkreis 5 Grevenbroich/Neuss beim U14-Turnier um den Novesia-Cup in Reuschenberg wieder im Einsatz war.

Derweil haderte SF-Trainer Salah El Halimi noch mit der in seinen Augen unnötigen Niederlage: „Wir haben das Spiel eigentlich dominiert und hatten gerade in der zweiten Hälfte gefühlt 80 Prozent Ballbesitz. Vorne fehlt halt unser Torjäger Robin Schnadt, das hat man auch einfach gemerkt, wir hatten keine Wucht im Sechzehner. Hinten werden wir dann eiskalt bestraft.“