Auf die Holzheimer SG wartet eine schwierige Aufgabe. – Foto: Jens Terhardt

Holzheimer SG bündelt alle Kräfte für anstrengenden Jahresendspurt Jesco Neumann weiß, was seine Mannschaft gegen formstarke Hildener erwartet.

Eigentlich müssen auch die Mannschaften in der Oberliga Niederrhein an diesem Wochenende noch mal ran, ehe dann in der Woche danach wegen des Totensonntags spielfrei ist. Aus heimischer Sicht trifft das aber nur auf die Holzheimer SG zu, die am Sonntag den formstarken VfB Hilden empfängt. Der VfL Jüchen/Garzweiler ist dagegen gar nicht glücklich darüber, dass er an diesem Wochenende zuschaut, dafür aber am Samstag in einer Woche sein Auswärtsspiel beim SV Sonsbeck bestreiten muss.

Grund für die Verlegung der VfL-Partie ist der Niederrheinpokal, aus dem die Jüchener Mitte Oktober gegen Sonsbeck ausgeschieden waren. Denn weil zwei Spiele des Viertelfinales mit Profibeteiligung für Sonntag angesetzt sind, unter anderem SV Sonsbeck gegen den Drittligisten MSV Duisburg, und der Pokalwettbewerb auf Verbandsebene Vorrang vor der Meisterschaft hat, musste das Gastspiel der Jüchener in Sonsbeck weichen. Gespielt wird dann am folgenden Samstag (13.30 Uhr) im Willy-Lemkens-Sportpark. Wirklich glücklich sind sie beim VfL allerdings nicht mit der Verlegung. „Für das eigentlich freie Wochenende hatten zwei unserer Spieler schon eine Reise gebucht“, erklärt VfL-Sportdirektor Achim Venten. Um nach dem jüngsten 5:1-Sieg gegen Baumberg im Rhythmus zu bleiben, wollte Jüchen kurzfristig ein Testspiel organisieren, konnte aber keinen adäquaten Gegner finden, weil die meisten anderen Teams in ihren Ligen gefordert sind. Nun muss am Sonntag eine Trainingseinheit reichen, die Coach Daniel Klinger angesetzt hat. Neumann ist gewarnt

Morgen, 14:30 Uhr Holzheimer SG Holzheim VfB 03 Hilden VfB Hilden 14:30 PUSH Im Gegensatz dazu wartet auf den Lokalrivalen Holzheimer SG eine maximal schwere Herausforderung. Zu Gast ist am Sonntag auf der Johann-Dahmen-Sportanlage in Gestalt des VfB Hilden nämlich eine sehr formstarke Mannschaft. Nach Wochen mit wechselhaften Ergebnissen, darunter Mitte Oktober auch der Sieg im Niederrheinpokal gegen Oberliga-Primus Ratingen gefolgt von einer 2:4-Schlappe in der Meisterschaft beim FC Büderich, ließen die Hildener jüngst aufhorchen. Nach einem 4:2-Sieg bei ETB SW Essen schlugen sie mit dem gleichen Resultat auf eigener Anlage den VfB Homberg und zogen damit im extrem dichten Mittelfeld der Tabelle auch an Aufsteiger Holzheim vorbei.