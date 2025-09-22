Jesco Neumann darf einen klaren Sieg gegen Biemenhorst bejubeln. – Foto: Markus Becker

Holzheimer SG bringt 500 Zuschauer zum Schweigen Mit einer, so Coach Jesco Neumann zufrieden, sehr erwachsenen Leistung bringt der Aufsteiger beim heimstarken SV Biemenhorst einen 4:2-Sieg ein.

Für die knapp 100 Kilometer von Neuss nach Bocholt benötigt ein Reisebus rund anderthalb Stunden. Den für Spiele der Oberliga Niederrhein ungewöhnlich langen Rückweg womöglich mit einer Niederlage im Gepäck antreten zu müssen, davor hatte Jesco Neumann vor dem Match beim SV Biemenhorst vor allem gegraut – stattdessen wurde der Trip aber zur Triumphfahrt. Denn der Coach des Neulings Holzheimer SG brachte mit seinen Kickern die drei Punkte vom 4:2-Sieg (Halbzeit 1:0) mit an die Erft.

Dass sich das Gastspiel im Westmünsterland so positiv für die HSG entwickeln würde, hatte sich bereits früh angedeutet. Schon in der achten Minute unterlief dem von Sakaki Ota unter Druck gesetzten Chong Johnny Lu ein Eigentor. Spätestens als seine Jungs diesen knappen Vorsprung zur Halbzeitpause mit in die Kabine brachten, ahnte Neumann, „dass wir heute einen guten Plan hatten.“ Das sei auch deshalb von Vorteil gewesen, fügte er an, „weil so die mehr als 500 Zuschauer gar nicht in Aktion kamen.“ Gestern, 15:15 Uhr SV Biemenhorst Biemenhorst Holzheimer SG Holzheim 2 4 Abpfiff

HSG bleibt eiskalt vor dem Tor Die vermochten auch in der zweiten Hälfte nur anzudeuten, „dass sie durchaus ein Faktor hätten werden können“, wenn die Gäste, befand ihr Coach sehr zufrieden, nicht so einen erwachsenen Auftritt hingelegt hätten. Zur starken Defensivarbeit, „die uns ja schon in den vergangenen Spielen ausgezeichnet hat“, gesellte sich nun auch eine große Effektivität vor dem gegnerischen Gehäuse: Oguz Ayan versenkte die Kugel aus gut und gerne 40 Metern zur 2:0-Führung, der nach einer Stunde für Emre-Ilhan Caraj gekommene Yannick Joosten erhöhte auf 3:0.