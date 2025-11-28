Holzheimer SG beim Primus vor harter Prüfung

Dass seine Mannschaft das kann, hat sie bislang schon eindrücklich bewiesen. Zum Beispiel beim überraschenden Sieg in Baumberg, aber auch bei der 1:2-Niederlage in der Krefelder Grotenburg. Wobei die Partie gegen den KFC auch ein gutes Beispiel dafür ist, wenn Neumann meint: „Wir haben in diese Saison schon einige Punkte liegenlassen.“ Damals machten die Holzheimer als klarer Außenseiter ein Spiel auf Augenhöhe und waren ganz knapp davor, etwas Zählbares mitzunehmen.

Was für die Holzheimer damals ein zusätzlicher Motivationsfaktor war, könnte auch am Freitag ziehen. „In meiner Welt ist für uns auch ein Spiel gegen die Ratinger in deren Stadion etwas Besonderes“, betont Neumann. Wobei die Jahreszeit mit sich bringt, dass der Ausflug trotz aller Begeisterung wohl kaum vergnügungsteuerpflichtig werden dürfte. Wegen der usseligen Temperaturen und der durch Nässe der vergangenen Tage tiefe Rasen wird es wohl nicht auf die feine Klinge ankommen, da werden Kampf und Widerstandskraft gefordert sein. „Das müssen wir annehmen. Nur wenn wir in diesen Disziplinen da sind, werden wir eine Chance haben“, ist Neumann überzeugt.

Da ist es selbstredend ein fundamentaler Nachteil, dass eine zuverlässige Defensivkraft wie Tom Meurer für den Rest der Hinrunde raus ist. Wie sich jetzt herausstellte, zog er sich einen Sehnenanriss im Oberschenkel zu.