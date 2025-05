Holzheimer SG: Aufstieg in eigener Hand

Die Holzheimer SG steht mit zwei Punkten Vorsprung auf den auf dem zweiten Platz der Landesliga, Gruppe 1. Am kommenden Spieltag (17. Mai, 16.15 Uhr) findet eine Art Endspiel gegen den direkten Verfolger, FC Kosova Düsseldorf, statt. Am vergangene Wochenende konnte man mit einem 10:1-Erfolg gegen den Cronenberger SC den Grundstein legen.

Den Grundstein gelegt

Das vergangene Wochenende ist für die HSG ein wegweisendes gewesen. Durch den Sieg gegen den CSC und die Niederlage von Kosova, hat die Mannschaft von Jesco Neumann den Aufstieg nun in der eigenen Hand. Das sah im November noch ganz anders aus, als Neumann die Holzheimer übernommen hat. Neumann ist von Anfang an überzeugt von der Mentalität seiner Truppe und hat versucht durch veränderte Trainingsmethode den ersehnten Erfolg zu erzielen, erzählt er gegenüber FuPa Niederrhein: „Wir haben damals versucht über eine positive Grundstimmung, Spaß und Lockerheit im Training das Ganze wieder anzukurbeln.“ Und das mit Erfolg. Nach seiner Übernahme haben die Holzheimer eine Siegesserie von sechs Spielen in der Liga hingelegt, ehe zwei Niederlagen den Wind wieder ein wenig aus den Segeln genommen hat. Nach einer weiteren Niederlage drei Wochen später war die Neumann-Truppe an einem Wendepunkt: „Dann haben wir uns nach dem Fischeln-Spiel hingesetzt und uns gefragt: 'Was ist jetzt mit dem Rest der Saison?'Wir haben uns gesagt:'Wir wollen dann da sein, wenn sich die Möglichkeit noch ergibt.'“