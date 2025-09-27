Holzheimer SG auf der Jagd nach dem ersten Heimsieg

Froh ist Neumann, dass er der starken Offensive der Gäste (12 Treffer insgesamt) die zweitbeste Defensive der Liga entgegenstellen kann. Erst fünfmal musste HSG-Keeper Johannes Kultscher hinter sich greifen, nur Lokalrivale Jüchen ist noch ein bisschen besser. „Das ist eine gute Basis, so kann es weitergehen“, findet Jesco Neumann, der mit dem Innenverteidiger Duo Jan Schumacher und Tom Meurer eine ideale Kombination gefunden hat. Freude bereitet dem HSG-Coach selbstredend auch, dass die Offensive immer besser in Schwung kommt. Unter den Torschützen beim 4:2-Sieg in Biemenhorst war auch der sehr lange Verletzte Yannick Joosten. Jetzt wird er allerdings erst mal wegen Urlaubs wieder fehlen.

Dafür wird wohl erstmals Anas El-Rifai im Kader stehen, der sich nach längerer Verletzung über gute Trainingsleistungen wieder in den Zustand gebracht, dass er bereit für einen Einsatz ist. Der Mann für die offensiven Außenbahnen kam im Sommer aus Büderich und dürfte besondere Lust haben, gegen seinen Ex-Verein den Holzheimern zu helfen, den ersten Heimsieg der neuen Saison einzufahren.