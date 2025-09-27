Holzheimer SG auf der Jagd nach dem ersten Heimsieg

Der Start in die neue Saison der Oberliga Niederrhein war zäh für den Aufsteiger Holzheimer SG. Zwar gab es immerhin zwei Punkte aus den ersten drei Spielen, doch der erste Treffer in der neuen Umgebung ließ bis zum vierten Spieltag beim 2:1-Sieg in Baumberg auf sich warten. Danach folgten vier weitere Punkte aus den nächsten beiden Spielen, so dass die HSG als zweitbester Aufsteiger hinter Jüchen mit neun Zählern sogar schon auf sechs steht. Doch was die Mannschaft Trainer Jesco Neumann noch schmerzlich vermisst, ist der erste Sieg vor eigenem Publikum, das auch erst einen HSG-Treffer bejubeln konnte. Das soll sich am Sonntag gegen den FC Büderich unbedingt ändern.
„Bislang bin ich mit der Resonanz bei unseren Heimspielen ganz zufrieden. Es ist an der Zeit, dass wir unseren Zuschauern den ersten Sieg bescheren“, sagt Jesco Neumann, der sich allerdings auch der Tatsache bewusst ist, dass das ein hartes Stück Arbeit wird. Zwar erwischte die Truppe aus Meerbusch einen gruseligen Start mit null Punkten und 3:14 Toren aus den ersten drei Spielen, doch mit dem 4:1-Heimsieg gegen den KFC Uerdingen schaffte der FCB die Trendwende und ließ ein 4:1 bei ETB SW Essen folgen.
„Die Ergebnisse zeigen einen klaren Aufwärtstrend. Nach personellen Veränderungen im Sommer greift es langsam bei Büderich“, meint Neumann, der es nicht als Widerspruch sieht, dass der FCB vorigen Sonntag daheim durch einen ganz späten Gegentreffer mit 1:2 gegen den VfB Homberg mal wieder eine Niederlage hinnehmen musste. „Das kann gegen einen so starken Gegner immer passieren“, weiß Neumann. Als besten Spieler der Gäste hat er deren Kapitän Kevin Weggen ausgemacht, der schon etliche Regionalliga-Partien in den Knochen hat und seit 2023 im Mittelfeld der Büdericher wirbelt. Auch in dieser Saison hat er schon wieder dreimal getroffen.
Froh ist Neumann, dass er der starken Offensive der Gäste (12 Treffer insgesamt) die zweitbeste Defensive der Liga entgegenstellen kann. Erst fünfmal musste HSG-Keeper Johannes Kultscher hinter sich greifen, nur Lokalrivale Jüchen ist noch ein bisschen besser. „Das ist eine gute Basis, so kann es weitergehen“, findet Jesco Neumann, der mit dem Innenverteidiger Duo Jan Schumacher und Tom Meurer eine ideale Kombination gefunden hat. Freude bereitet dem HSG-Coach selbstredend auch, dass die Offensive immer besser in Schwung kommt. Unter den Torschützen beim 4:2-Sieg in Biemenhorst war auch der sehr lange Verletzte Yannick Joosten. Jetzt wird er allerdings erst mal wegen Urlaubs wieder fehlen.
Dafür wird wohl erstmals Anas El-Rifai im Kader stehen, der sich nach längerer Verletzung über gute Trainingsleistungen wieder in den Zustand gebracht, dass er bereit für einen Einsatz ist. Der Mann für die offensiven Außenbahnen kam im Sommer aus Büderich und dürfte besondere Lust haben, gegen seinen Ex-Verein den Holzheimern zu helfen, den ersten Heimsieg der neuen Saison einzufahren.