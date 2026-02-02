Holzheimer SG atmet nach dem Kellerduell gegen den 1. FC Kleve auf

Wichtiger Sieg für die HSG. – Foto: Hubert Wilschrey

Doch wie schon öfter in der jüngeren Vergangenheit rauften sich Spieler und Verantwortliche bei der Holzheimer SG zusammen und trotzten den widrigen Begleitumständen. Obwohl im ersten Punktspiel 2026 im Kellerduell beim 1. FC Kleve, der zum Ausklang des vergangenen Jahres eine große Aufholjagd gestartet hatte, ordentlich Druck auf den Kessel war, kehrte die HSG am Sonntag mit einem extrem wichtigen 1:0 (1:0)-Sieg in die Heimat zurück.

Neumann: Kleve hatte "Probleme gegen den Ball"

„Wir haben ein richtiges gutes Spiel gemacht, allen Unkenrufen zum Trotz“, sagte HSG-Coach Jesco Neumann nach der Partie und fügte erleichtert hinzu: „Das gibt uns einen Schub, Selbstvertrauen und gute Stimmung.“ Spannend war die Frage, wie der Coach in der Abwehr personell auf die Winterabgänge Tom Meurer und Simon Büchte reagieren würde. In die Innenverteidigung beorderte er neben Jan Schumacher den inzwischen 36-jährigen Robert Wilschrey. Der Sommerzugang aus Kapellen hatte sich nach einer starken Sommervorbereitung erneut verletzt und feierte erst am Sonntag sein Saisondebüt im HSG-Trikot. „Robert hat es richtig gut gemacht“, sagte Neumann. „Wir haben hinten kaum etwas zugelassen.“

Am meisten zu tun bekamen die Gäste in der Anfangsphase, für die Kleve sich offenbar viel vorgenommen hatte. Doch je länger die Partie dauerte, desto deutlicher merkten die Holzheimer, dass an diesem Tag etwas möglich war. „Wir hatten Entlastungsangriffe und haben erkannt, welche Räume uns angeboten werden. Zudem hatte Kleve Probleme gegen den Ball“, erklärte Jesco Neumann, der sich kurz vor der Pause sogar über die Führung seiner Mannschaft freuen durfte. Nach einer Flanke von außen konnten die Gastgeber zwar zunächst nach abwehren, doch nach einer erneuten Hereingabe von Aaron Thomas war Arton Tolaj mit dem Kopf zur Stelle.