Zinedine Durmus (mi.) wechselt vom MSV Duisburg zur Holzheimer SG. – Foto: Marcel Eichholz

Holzheimer SG angelt sich Abwehrtalent vom MSV Duisburg Die Holzheimer SG setzt ihre Transferoffensive fort und verpflichtet einen frisch gebackenen Niederrheinpokalsieger. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein Holzheim Zinedine Durmus

Der Start in die neue Saison rückt langsam aber sicher näher. Für die Holzheimer SG ist es ihre Premiere in der Oberliga Niederrhein. Zum ersten Mal tritt die HSG in der höchsten FVN-Spielklasse an. Um dort eine gute Rolle spielen zu können, hat der Verein bereits einige hochkarätige Transfers präsentiert. Als jüngsten Zugang vermeldet die HSG Zinedine Durmus aus der Jugend des MSV Duisburg.

In einem dramatischen Saisonfinale hat sich die HSG letztlich noch den Aufstiegsplatz in die Oberliga gesichert. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte geht es zur neuen Saison um Punkte in der höchsten Niederrhein-Spielklasse. Mit dem 19-jährigen Defensiv-Allrounder Zinedine Durmus hat die HSG nun einen weiteren Top-Transfer getätigt. Durmus kommt von der U19 des MSV Duisburg, für die er in der abgelaufen Saison Stammspieler in der DFB-Nachwuchsliga war und zudem den Niederrheinpokal gewinnen konnte. >>> Das ist Zinedine Durmus

Neben Duisburg wurde er auch in der Jugend des VfL Bochum und von Rot-Weiß Oberhausen ausgebildet. Seine ersten Erfahrungen bei den Senioren soll er nun beim frisch gebackenen Oberligisten sammeln. "Egal ob Innenverteidiger oder Sechser – Zinedine ist vielseitig, zweikampfstark und bringt genau das Feuer mit, das wir suchen", teilt der Verein in einer Mitteilung mit. Am kommenden Samstag steht für das Team von Jesco Neumann beim TuS Wickrath (18 Uhr) das erste Testspiel der Vorbereitung an. Zugänge und Abgänge der Holzheimer SG 2025/26