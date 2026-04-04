Holzheimer Auswärtssieg in Burgau

Wenn sich der SV Holzheim am Karsamstag beim Gastspiel in Burgau etwas vorwerfen konnte, dann war es vor allem in Durchgang eins eine Vielzahl von ausgelassener Torchancen, um so die Partie bereits früh zu entscheiden.

Die Aschbergler erspielten sich zahlreiche Möglichkeiten und tauchten immer wieder gefährlich vor dem Burgauer Gehäuse auf. Zum ersten Mal erfolgreich, als Timo Czernoch im Nachsetzen nach einem Freistoß flach zur Führung traf, welche bis zur Halbzeit Bestand hielt(12. Min). Jener war es auch, der die erste Möglichkeit kurz nach Wiederanpfiff hatte. Sein Schuss wurde aber noch vom Burgauer Schlussmann entschärft. Als sich der SVH nach knapp einer Stunde in den gegnerischen Sechzehner spielte, war es der mit aufgerückte Kapitän Johannes Scheider, der wiederum flach zur Vorentscheidung an diesem Nachmittag traf (56.).

Fabian Millers Treffer per Handelfmeter zum 3:0 war der Endstand, in einem souveränen Holzheimer Auswärtserfolg bei Kreisliga-Mitabsteiger Burgau (82.).