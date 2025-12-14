Holzheim zeigt sich gegen Schonnebeck stark verbessert

Die vergangenen Tage mit den Gerüchten um finanzielle Probleme hatten bei Verantwortlichen und Spielern der Holzheimer SG an den Nerven gezehrt. Umso erleichtert ist Trainer Jesco Neumann, dass seine Mannschaft zum Abschluss der Hinrunde der Oberliga auswärts bei der SpVg Schonnebeck die passende Antwort gegeben hat.

Denn im Vergleich zur 0:1-Heimpleite gegen Mitaufsteiger BW Dingden machte es die HSG deutlich besser und durfte sich am Ende beim favorisierten Tabellenzweiten angesichts eines 2:2 (0:1) sogar über einen Punktgewinn freuen.

„Wir haben die Antwort auf die Gerüchte auf dem Platz gegeben. Ich habe immer gesagt, dass wir gut damit fahren, bei uns zu bleiben. Das haben wir uns gegen Schonnebeck bewiesen“, meinte Jesco Neumann mit Blick auf die Partie, in der es seine Mannschaft schaffte, ein ganz anderes Gesicht zu zeigen als noch am Wochenende zuvor gegen Dingden. Apropos Dingden: Weil die Truppe aus Hamminkeln am Sonntag das nächste Aufsteigerduell zu Hause gegen die DJK Adler Frintrop klar mit 0:3 verlor, müssen die Holzheimer trotz ihres starken Jahresfinales die bittere Pille schlucken und auf einem Abstiegsplatz überwintern. Denn durch den Dreier verdrängten die Frintroper Holzheim auf Platz 16. Sie liegen zwar nach Punkten und Torverhältnis gleichauf, haben aber vier Tore mehr geschossen.

Doch nach der Partie in Essen sah Jesco Neumann hauptsächlich das Positive: „Mit 19 Punkten zur Halbzeit sind wir auf einem gute Weg Richtung der magischen 40-Punkte-Marke. Bei uns ist alles intakt.“ Klar, dass er das auch aus dem spielerischen Auftritt seines Teams schloss. Das geriet zwar nach einer unglücklichen Aktion von Torwart Johannes Kultscher schon nach einer Viertelstunde in Rückstand, doch dann zeigten die Gäste erstaunliche Widerstandskraft. Schon vor der Pause merkten sie, dass die SpVg etwas nachließ und traten insbesondere nach dem Seitenwechsel die Flucht nach vorne an.

Holzheim hält dem Druck der Schlussphase stand

Lohn war der Ausgleich nach einer schönen Einzelleistung von Arton Tolaj, nur zehn Minuten später war es dann der bei einem Standard mit nach vorne geeilte Jan Schumacher, der im Stile eines Mittelstürmers den Ball aus kurzer Distanz zur Führung unter die Latte setzte. Nach dem Ausgleich der Hausherren gerieten die Holzheimer zwar noch mal mächtig unter Druck, hielten sich aber auch in der üppigen Nachspielzeit schadlos.