Holzheim weiß, wie es gegen den KFC Uerdingen gehen kann

Der 28. März 2026 hat einen festen Eintrag in die Geschichtsbücher der Holzheimer SG gefunden. Denn an diesem Tag gelang es dem Emporkömmling aus Neuss, den durch zahlreiche Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene des Vorgängers FC Bayer 05 Uerdingen mit einem so klangvollen Namen ausgestatteten KFC Uerdingen mit 3:2 zu schlagen und damit einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum später tatsächlich gelungenen Klassenverbleib in der Oberliga zu machen. Rund viereinhalb Monate später kommt es am Samstag (16 Uhr) zum Start in die neue Saison zum erneuten Aufeinandertreffen der beiden so gegensätzlichen Vereine – allerdings unter völlig anderen Voraussetzungen.
Anders sind die Rahmenbedingungen. Denn während den Holzheimern der Coup damals auf der Wolker-Anlage gelang, weichen sie dieses Mal wegen des zu erwartenden Zuschaueransturms, den sie auf ihrer Anlage nicht bewältigen könnten, zum SV Rosellen aus. Der A-Ligist hatte eine Woche zuvor gegen die Uerdinger im Niederheinpokal auf heimischer Anlage 0:3 verloren. Einiges blieb stehen, so dass die Holzheimer nun organisatorisch profitieren können.
Aber auch sportlich hat sich die Lage deutlich verändert. Denn während sich die Krefelder nach dem verpassten Aufstieg in der Vorsaison, woran auch die Schlappe gegen die HSG ihren Anteil hatte, noch mal verstärkt haben, waren die Holzheimer gezwungen, einen XXL-Umbruch zu vollziehen. Dadurch ist die HSG noch krasser in der Außenseiterrolle als Ende März. Damals noch nicht dabei war Trainer Sven van Beuningen, der seit 1. Juli in Holzheim die sportliche Verantwortung trägt. „Die Jungs, die dabei waren, haben erzählt, was das für ein Highlight war. Das gibt natürlich ein gutes Gefühl, aber letztlich ist das Vergangenheit“, erklärt der Holzheimer Coach.
In der Gegenwart gefällt ihm, dass unter der Woche ordentlich Feuer im Training war und jeder Spieler gezeigt hat, dass er unbedingt gegen den großen KFC auf dem Platz stehen will. Die unglückliche Derbyschlappe im Niederrheinpokal beim SC Kapellen ist offenbar verarbeitet, jetzt soll das Kollektiv gegen die individuelle Übermacht der Gäste der X-Faktor sein. Van Beuningen: „Vielleicht war die Niederlage gegen Kapellen gar nicht schlecht, um noch mal die Sinne zu schärfen. Jetzt geht es darum, die ersten Punkte zu holen.“