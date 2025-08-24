Holzheim wartet weiter aufs erste Tor in der Oberliga

Wenn Tore im Fußball wirklich das Salz in der Suppe sind, dann war das Rhein-Kreis-Derby der Oberliga Niederrhein zwischen dem TSV Meerbusch und dem Neuling Holzheimer SG vor rund 250 Zuschauern in Lank eine ziemlich laffe Brühe.
Trotz der 0:1-Niederlage (Halbzeit 0:1) wollte HSG-Trainer Jesko Neumann seiner Mannschaft zwar keinen Vorwurf machen, „sie hat sehr konzentriert und strukturiert verteidigt und ein aufopferungsvolles Spiel gemacht“, räumte aber freiwillig ein, „dass das im gegnerischen Drittel in Summe zu wenig war. Wir haben so gut wie gar nicht aufs Tor geschossen.“ Ganz ähnlich hörte sich das nach der Partie bei seinem Kollegen Marcel Winkens an. Der noch bis Ende März in Jüchen tätige Coach konnte indes immerhin froh sein, mit seinem neuen und nicht in Bestbesetzung angetretenen Team die ersten Punkte der Saison eingebracht zu haben. „Und das macht uns glücklich!“
Irgendwie schienen beide Mannschaften hauptsächlich um Ordnung in den eigenen (Defensiv-)Reihen bemüht. Das ergab zwar ein durchaus temporeiches und mit hohem Einsatz geführtes Spiel, doch Torchancen entwickelten sich daraus keine. Der einzige Treffer der Partie in der 34. Minute war daher fast schon zwangsläufig eher ein Zufallsprodukt als das Ergebnis einer schneidigen Attacke: Nach einem vom auch schon in Jüchen von Winkens trainierten David Oliveira hereingeschlagenen Eckball tropfte die nur unzureichend abgewehrte Kugel aus Kunstleder genau auf den Schlappen von Vincent Boldt, der ebenso entschlossen wie erfolgreich vollendete. Das brachte seinen Coach zu diesem Fazit: „Es war ein Standard, der das Spiel letztlich entschieden hat.“
Weil bereits zu diesem frühen Zeitpunkt abzusehen war, dass an diesem Abend weitere Einschussgelegenheiten zu einem raren und darum umso kostbareren Gut werden würden, brachte eine Szene das Gemüt der HSG besonders in Wallung: Kurz vor der Halbzeitpause räumte Noah Korczowski den Holzheimer Arton Tolaj im Strafraum mit rustikalem Körpereinsatz ab. Da der Ball nur am Rande Ziel der Attacke schien, gab es für Sportdirektor Simon Büttgenbach keine zwei Meinungen: „Das war ein klarer Elfmeter!“ Schiedsrichter Sam Zergan sah das anders und ließ weiterspielen.
Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie nickeliger, einer Entwicklung, der der Unparteiische ab der 56. Minute mit insgesamt sechs Gelben Karten Herr zu werden suchte. Während sich die Hausherren, bei denen Kapellens ehemaliger Goalgetter Pablo Ramm (31 Tore und 17 Assists in der Landesliga-Saison 2023/24) nur selten in der gefährlichen Zone auftauchte, nun zusehends aufs Kontern verlegten, sich dabei aber wenig versiert zeigten, erhöhte Holzheim den Druck, brachte das Leder in der Spitze, wo sich Oguz Ayan – neben Niklas Harth, Tom Meurer, Arton Tolaj und Simon Büchte einer von fünf Akteuren auf dem Feld mit Meerbuscher Vergangenheit –, vergeblich mühte, jedoch kaum einmal gewinnbringend an den Mann. Auch Ecken und Freistöße verpufften wirkungslos.
Ein wuchtiger Kopfball aus vollem Lauf von Arton Tolaj (53.) übers Gestänge sowie zwei Halbchancen von Paul Wolf und dem eingewechselten Abdelkarim Afkir, der aus (zu) spitzem Winkel an TSV-Keeper Franz Langhoff scheiterte (85.) – mehr sprang dabei nicht heraus. Deutlich zu wenig, auch für den Geschmack von Michael Volz, Abteilungsleiter Fußball bei der HSG. Seine Kritik nach der zweiten Nullnummer im zweiten Spiel: „Wir müssen auch mal aufs Tor schießen.“
Abgesehen von diesem, freilich ziemlich gravierenden Defizit machte der Aufsteiger in seinem ersten Auswärtsspiel als Oberligist aber auch vieles richtig. „Holzheim hat das taktisch gut gemacht“, schickte Winkens den enttäuschten Kontrahenten mit einem dicken Lob auf die kurze Heimfahrt. Dem schloss sich am Ende auch Volz an. Er versicherte: „Diese Niederlage wirft uns nicht um.“ Kapitän Johannes Kultscher, der im Kasten der Gäste trotz hoher Intensität auf dem Spielfeld wie sein Gegenüber Franz Langhoff kaum Gelegenheit fand, sich auszuzeichnen, brachte das Match auf den Punkt: „Den Sieg hatte keine der beiden Mannschaften verdient.“
Weiter geht es für Holzheim bereits am Donnerstag (20 Uhr) mit dem brisanten Heimspiel gegen den VfL Jüchen/Garzweiler.