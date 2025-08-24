Holzheim wartet weiter aufs erste Tor in der Oberliga

Weil bereits zu diesem frühen Zeitpunkt abzusehen war, dass an diesem Abend weitere Einschussgelegenheiten zu einem raren und darum umso kostbareren Gut werden würden, brachte eine Szene das Gemüt der HSG besonders in Wallung: Kurz vor der Halbzeitpause räumte Noah Korczowski den Holzheimer Arton Tolaj im Strafraum mit rustikalem Körpereinsatz ab. Da der Ball nur am Rande Ziel der Attacke schien, gab es für Sportdirektor Simon Büttgenbach keine zwei Meinungen: „Das war ein klarer Elfmeter!“ Schiedsrichter Sam Zergan sah das anders und ließ weiterspielen.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie nickeliger, einer Entwicklung, der der Unparteiische ab der 56. Minute mit insgesamt sechs Gelben Karten Herr zu werden suchte. Während sich die Hausherren, bei denen Kapellens ehemaliger Goalgetter Pablo Ramm (31 Tore und 17 Assists in der Landesliga-Saison 2023/24) nur selten in der gefährlichen Zone auftauchte, nun zusehends aufs Kontern verlegten, sich dabei aber wenig versiert zeigten, erhöhte Holzheim den Druck, brachte das Leder in der Spitze, wo sich Oguz Ayan – neben Niklas Harth, Tom Meurer, Arton Tolaj und Simon Büchte einer von fünf Akteuren auf dem Feld mit Meerbuscher Vergangenheit –, vergeblich mühte, jedoch kaum einmal gewinnbringend an den Mann. Auch Ecken und Freistöße verpufften wirkungslos.

"Auch mal aufs Tor schießen"

Ein wuchtiger Kopfball aus vollem Lauf von Arton Tolaj (53.) übers Gestänge sowie zwei Halbchancen von Paul Wolf und dem eingewechselten Abdelkarim Afkir, der aus (zu) spitzem Winkel an TSV-Keeper Franz Langhoff scheiterte (85.) – mehr sprang dabei nicht heraus. Deutlich zu wenig, auch für den Geschmack von Michael Volz, Abteilungsleiter Fußball bei der HSG. Seine Kritik nach der zweiten Nullnummer im zweiten Spiel: „Wir müssen auch mal aufs Tor schießen.“

Abgesehen von diesem, freilich ziemlich gravierenden Defizit machte der Aufsteiger in seinem ersten Auswärtsspiel als Oberligist aber auch vieles richtig. „Holzheim hat das taktisch gut gemacht“, schickte Winkens den enttäuschten Kontrahenten mit einem dicken Lob auf die kurze Heimfahrt. Dem schloss sich am Ende auch Volz an. Er versicherte: „Diese Niederlage wirft uns nicht um.“ Kapitän Johannes Kultscher, der im Kasten der Gäste trotz hoher Intensität auf dem Spielfeld wie sein Gegenüber Franz Langhoff kaum Gelegenheit fand, sich auszuzeichnen, brachte das Match auf den Punkt: „Den Sieg hatte keine der beiden Mannschaften verdient.“