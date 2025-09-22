Holzheim verliert Duell der Kreisligaabsteiger

Dabei begannen die Gastgeber die Partie durchaus druckvoll, ganz vorne fehlte jedoch wie so oft die Durchschlagskraft. Es war ein Einwurf, nachdem die Holzheimer Hintermannschaft völlig unsortiert wirkte und Kevin Lynch nach Zuspiel am Ende freistehend aus rund 20 Metern mit einem Schlenzer zur Gästeführung traf(27.). Burgau schien sich in dieser Partie auf das Nötigste zu konzentrieren und nutzte gegen zu weit aufgerückte Aschbergler bei einer missglückten Ecke die Freiräume in einem Konter, indem Christian Heinen zum 0:2 traf (72.). Nur eine Minute später hätten die Gastgeber die Möglichkeit gehabt, nochmal in die Partie zurückzufinden, doch Simon Buchholz scheiterte per Foulelfmeter am Burgauer Schlussmann. Fast im Gegenzug zeigte Schiedsrichter Frank Tetz auch für die Gäste auf den Punkt(75.). Kapitän Dennis Vogele verwandelte für die Markgrafenstädter sicher und sorgte somit für die Entscheidung in einer aus Holzheimer Sicht enttäuschenden Partie.