Holzheim und Kicklingen mit einem Unentschieden zum Auftakt

1:1 hieß es am Ende, in einer Partie in der die hochgehandelten Gäste aus der Bertenau sich bei ihrem Schlussmann Patrick Mayer bedanken durften, um am Ende nicht noch als Verlierer vom Platz zu gehen.

Wie in beiden Partien in der vergangenen Saison trennen sich der SV Holzheim und der SV Kicklingen-Fristingen auch zum Saisonauftakt der neuen Spielzeit mit einem Unentschieden.

Kicklingen begann vor rund 300 Zuschauern stark und setzte den SVH bereits früh unter Druck, der nur schwer ins Spiel kam.

Ein langer Ball erreichte Julian Eberhardt im Laufduell mit Johannes Scheider, der unglücklich im Klärungsversuch seinen herausgeeilten Schlussmann Niklas Rößle überlupfte, 0:1 (21.Min).

Holzheim fand kurz vor der Pause besser in die Partie, Louis Dietrich zog nach Zuspiel einer Balleroberung in den Strafraum und traf halbhoch zum 1:1 (44. Min).

Auch in Durchgang zwei trauten sich die Aschbergler nun wesentlich mehr zu. Während Philipp Baumann mit einem Kopfball knapp neben das Holzheimer Gehäuse, die wohl größte Möglichkeit der Gäste hatte, scheiterte Holzheim mit drei hochkarätigen Möglichkeiten eben am Kicklinger Schlussmann Mayer.