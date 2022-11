Auf die Holzheimer SG wartet am Wochenende keine leichte Aufgabe. – Foto: Heiko van der Velden

Holzheim trifft auf den nächsten Gegner im Aufwind Die Landesliga-Fußballer der HSG empfangen Fischeln. Der erleichterte SC Kapellen möchte beim Rather SV nachlegen.

Das Ende der Hinrunde in der Landesliga rückt näher, was wenig überraschend gerade im Tabellenkeller teils für große Nervosität zu sorgen scheint. Nachdem kürzlich der VfR Fischeln mit einem Trainerwechsel einen erfolgreichen Impuls gesetzt hatte, tauschte unter der Woche Schlusslicht 1. FC Mönchengladbach bereits zum zweiten Mal den Coach. Klaus Hamann trat zurück, übernehmen wird wohl sein Co-Trainer Almir Husejnovic. Bei den beiden Vereinen aus dem Rhein-Kreis herrscht dagegen Stabilität, beim SC Kapellen hat der Sieg in Süchteln Druck aus dem Kessel genommen.

Rather SV (5.) – SC Kapellen (10.). Vier Punktspielniederlagen in Folge hatten bei den Kapellenern tiefe Spuren hinterlassen, umso befreiender war der Sieg beim ASV Süchteln am vergangenen Sonntag. „Natürlich war die Stimmung in der Mannschaft direkt viel besser. Aber auch drumherum war eine große Erleichterung zu spüren“, erklärt SCK-Coach Björn Feldberg. Klar ist aber auch, dass nun der nächste Schritt folgen muss, wenn sich die Kapellener bis zur Winterpause möglichst weit von der bedrohten Zone entfernen wollen. Allerdings wartet auf den SCK auswärts die nächste knifflige Aufgabe. „In Rath ist es auf dem kleinen Kunstrasen und mit den emotionalen Zuschauern brutal schwer, letzte Saison ist es dort nicht so gut gelaufen“, erinnert sich Feldberg, der dennoch damals einen 2:0-Erfolg seines Teams sah. Fußballerisch haben die Gastgeber unter ihrem neuen Coach Deniz Aktag einen etwas anderen Ansatz, spielen laut Feldberg mit mehr Tempo und höherer Aggressivität. Nur gut, dass der SCK-Coach wieder mehr personelle Optionen hat. Yannick Ebert und Jonas Giesen mussten nach ihren Comebacks zwar reduziert trainieren, stehen aber wieder zur Verfügung. Auch Kapitän Robert Willschrey, der nach einer Erkrankung mal eine Partie auf der Bank saß, ist wieder voll fit und ist wieder eine Option für die Startelf.