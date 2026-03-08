Holzheim schockt Sonsbeck spät, SV Biemenhorst schlägt Homberg klar

Biemenhorst jubelt - KFC nicht. – Foto: Imago Images

Spieltag 22 in der Oberliga Niederrhein: Während der TSV Meerbusch und der KFC Uerdingen empfindliche Pleiten kassieren, holt die Holzheimer SG einen späten Punkt beim SV Sonsbeck und der SV Biemenhorst sogar einen Dreier gegen den VfB Homberg. Auch der 1. FC Kleve darf sich über einen Zähler gegen Tabellenführer Ratingen 04/19 freuen.

Mit einem Sieg hätte der VfL Jüchen in der Tabelle bis auf den vierten Platz vorrücken können - das aber wusste der 1. FC Monheim zu verhindern. Dabei begann es zunächst durchaus im Sinne der Hausherren, die durch einen Treffer von Yuta Inoue schon nach 17 Minuten in Führung gingen. Das sollte zugleich auch der Pausenstand sein. Nach dem Seitenwechsel agierte der Gast aus Monheim zunächst zielstrebiger und wurde dafür gleich belohnt. Talha Demir erzielte nicht nur sein insgesamt zehntes Saisontor, er bescherte seiner Mannschaft auch den Ausgleich. Weitere Treffer sollten bis zum Ende der vierminütigen Nachspielzeit nicht mehr fallen, sodass es beim 1:1-Unentschieden blieb. Der FCM konnte so zumindest einen Punkt im Abstiegskampf holen, die Gefahrenzone ist aktuell aber trotzdem nur drei Punkte entfernt.

Die Sportfreunde Baumberg springen auf Rang zehn der Oberliga, dabei ging zunächst Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop in Führung. Davon ließen sich die Monheimer aber nur wenig beeindrucken, André Mandt glich mit Pausenpfiff aus. Im zweiten Durchgang avancierte dann Simone Lo Castro, der vergangene Saison noch zu den besten Akteuren der U19-Niederrheinliga, zum Matchwinner, weil er er zum 2:1-Sieg traf. ________________ HSG verhindert ganz spät die Pleite

Dieses 2:2 fühlt sich für den SV Sonsbeck wie eine Niederlage an. Der SVS ging durch Tymoteusz Miller in Führung (35.), Marco De Stefano (71.) baute den Vorsprung im zweiten Durchgang sogar aus. Doch damit war die Partie noch nicht entschieden, die Holzheimer SG schlug in den Schlussminuten zurück. Erst verkürzte Fawad Mirzada (89.), dabei verletzte sich Sonsbeck-Torhüter Jan Fauseweh. Durch die Unterbrechung wurde die Nachspielzeit recht üppig, was die HSG nutzte: Ein langer Einwurf kam zu Abdelkarim Afkir durch und der Neusser brachte den Ball zum 2:2-Endstand unter (97.). Holzheim bleibt auf einem Nichtabstiegsplatz, Sonsbeck dagegen auf dem bitteren Rang 16. ________________ Biemenhorst schockt Homberg

Durch Tore von Jannis Schmitz, Felix Scharf und Giuseppe Geukes, die allesamt im zweiten Abschnitt fielen, feierte Oberliga-Schlusslicht SV Biemenhorst einen deutlichen 3:0-Sieg gegen den VfB Homberg. Der SVB schließt mit 20 Punkten zum 1. FC Kleve auf, die Nichtabstiegszone bleibt fünf Punkte entfernt. Nur einen Zähler Luft hat der VfB Homberg, der weiter deutlich hinter seinen Möglichkeiten bleibt.

________________ Lucky Punch für Schonnebeck

Aus Sicht von Blau-Weiß Dingden wurde das Gastspiel bei der SpVg Schonnebeck zu spät beendet, denn nach dem Ausgleich in der Nachspielzeit durch Moritz Osthoff ging es noch etwas weiter. Co-Trainer Marwin Studtruckter rückte bei den Essenern in den Blickpunkt, als er kurz vor Schluss zu seinen ersten Minuten in dieser Saison kam. Dem Ex-Profi gelang dann tatsächlich auch noch der Treffer zum 2:1-Erfolg (92.), weshalb Schonnebeck noch Rang sechs erbobern kann. Dingden steht dagegen nur wegen des besseren Torverhältnisses nicht auf einem Abstiegsplatz. ________________ Bonuspunkt für den 1. FC Kleve

Der 1. FC Kleve erarbeitete sich einen Punkt gegen den Tabellenführer Ratingen 04/19. Die Gäste um Trainer Damian Apfeld hatten zwar mehr Spielanteile, fanden aber diesmal offensiv nicht zur Entfaltung. Das wirkt sich auch positiv auf die Spannung im Titelrennen aus: Der VfB 03 Hilden hat nur noch zwei Punkte Rückstand. Kleve kann diesen Punkt als Bonuspunkt im Abstiegskampf betrachten. ________________ Meerbusch geht nach Winkens-Rücktritt runter

________________ Youssef Kamboua erlöst ETB

Auch die Ersatzbank des ETB Schwarz-Weiß Essen sprang in der Nachspielzeit auf. Als beim FC Büderich schon alles auf ein 0:0 hindeutete, schlug Youssef Kamboua zu. Die Essener setzten sich in der 95. Minute mit 1:0 durch und klettern auf Rang acht. Der Vorsprung auf den Keller wechselt auf sieben Punkte an.

Das ist der nächste Spieltag

23. Spieltag

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Sonsbeck

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - VfL Jüchen-Garzweiler

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - TSV Meerbusch

So., 15.03.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Sportfreunde Baumberg

So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - 1. FC Kleve

So., 15.03.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SpVg Schonnebeck

So., 15.03.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - KFC Uerdingen

So., 15.03.26 15:00 Uhr VfB Homberg - FC Büderich

So., 15.03.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - SV Biemenhorst

