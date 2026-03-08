 2026-03-05T07:49:35.839Z

Holzheim schockt Sonsbeck spät, SV Biemenhorst schlägt Homberg klar

Oberliga Niederrhein: Während der TSV Meerbusch und der KFC Uerdingen empfindliche Pleiten kassieren, holt die Holzheimer SG einen späten Punkt beim SV Sonsbeck und der SV Biemenhorst sogar einen Dreier gegen den VfB Homberg.

Biemenhorst jubelt - KFC nicht.
Biemenhorst jubelt - KFC nicht. – Foto: Imago Images

Spieltag 22 in der Oberliga Niederrhein: Während der TSV Meerbusch und der KFC Uerdingen empfindliche Pleiten kassieren, holt die Holzheimer SG einen späten Punkt beim SV Sonsbeck und der SV Biemenhorst sogar einen Dreier gegen den VfB Homberg. Auch der 1. FC Kleve darf sich über einen Zähler gegen Tabellenführer Ratingen 04/19 freuen.

VfL Jüchen muss mit Remis gegen Monheim leben

Fr., 06.03.2026, 20:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
1
1
Abpfiff

Mit einem Sieg hätte der VfL Jüchen in der Tabelle bis auf den vierten Platz vorrücken können - das aber wusste der 1. FC Monheim zu verhindern. Dabei begann es zunächst durchaus im Sinne der Hausherren, die durch einen Treffer von Yuta Inoue schon nach 17 Minuten in Führung gingen. Das sollte zugleich auch der Pausenstand sein. Nach dem Seitenwechsel agierte der Gast aus Monheim zunächst zielstrebiger und wurde dafür gleich belohnt. Talha Demir erzielte nicht nur sein insgesamt zehntes Saisontor, er bescherte seiner Mannschaft auch den Ausgleich. Weitere Treffer sollten bis zum Ende der vierminütigen Nachspielzeit nicht mehr fallen, sodass es beim 1:1-Unentschieden blieb. Der FCM konnte so zumindest einen Punkt im Abstiegskampf holen, die Gefahrenzone ist aktuell aber trotzdem nur drei Punkte entfernt.

SC St. Tönis erobert schon wieder die Grotenburg

Heute, 15:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
1
3
Abpfiff
Der SC St. Tönis hat es schon wieder geschafft, in der Grotenburg zu gewinnen und den KFC Uerdingen zu schlagen - mehr hier.

Baumberger drehen Spiel

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
2
1
Abpfiff
Die Sportfreunde Baumberg springen auf Rang zehn der Oberliga, dabei ging zunächst Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop in Führung. Davon ließen sich die Monheimer aber nur wenig beeindrucken, André Mandt glich mit Pausenpfiff aus. Im zweiten Durchgang avancierte dann Simone Lo Castro, der vergangene Saison noch zu den besten Akteuren der U19-Niederrheinliga, zum Matchwinner, weil er er zum 2:1-Sieg traf.

HSG verhindert ganz spät die Pleite

Heute, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
2
2
Abpfiff
Dieses 2:2 fühlt sich für den SV Sonsbeck wie eine Niederlage an. Der SVS ging durch Tymoteusz Miller in Führung (35.), Marco De Stefano (71.) baute den Vorsprung im zweiten Durchgang sogar aus. Doch damit war die Partie noch nicht entschieden, die Holzheimer SG schlug in den Schlussminuten zurück. Erst verkürzte Fawad Mirzada (89.), dabei verletzte sich Sonsbeck-Torhüter Jan Fauseweh. Durch die Unterbrechung wurde die Nachspielzeit recht üppig, was die HSG nutzte: Ein langer Einwurf kam zu Abdelkarim Afkir durch und der Neusser brachte den Ball zum 2:2-Endstand unter (97.). Holzheim bleibt auf einem Nichtabstiegsplatz, Sonsbeck dagegen auf dem bitteren Rang 16.

Biemenhorst schockt Homberg

Heute, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
3
0
Abpfiff
Durch Tore von Jannis Schmitz, Felix Scharf und Giuseppe Geukes, die allesamt im zweiten Abschnitt fielen, feierte Oberliga-Schlusslicht SV Biemenhorst einen deutlichen 3:0-Sieg gegen den VfB Homberg. Der SVB schließt mit 20 Punkten zum 1. FC Kleve auf, die Nichtabstiegszone bleibt fünf Punkte entfernt. Nur einen Zähler Luft hat der VfB Homberg, der weiter deutlich hinter seinen Möglichkeiten bleibt.

Lucky Punch für Schonnebeck

Heute, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
2
1
Abpfiff
+Video
Aus Sicht von Blau-Weiß Dingden wurde das Gastspiel bei der SpVg Schonnebeck zu spät beendet, denn nach dem Ausgleich in der Nachspielzeit durch Moritz Osthoff ging es noch etwas weiter. Co-Trainer Marwin Studtruckter rückte bei den Essenern in den Blickpunkt, als er kurz vor Schluss zu seinen ersten Minuten in dieser Saison kam. Dem Ex-Profi gelang dann tatsächlich auch noch der Treffer zum 2:1-Erfolg (92.), weshalb Schonnebeck noch Rang sechs erbobern kann. Dingden steht dagegen nur wegen des besseren Torverhältnisses nicht auf einem Abstiegsplatz.

Bonuspunkt für den 1. FC Kleve

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
0
0
Abpfiff
Der 1. FC Kleve erarbeitete sich einen Punkt gegen den Tabellenführer Ratingen 04/19. Die Gäste um Trainer Damian Apfeld hatten zwar mehr Spielanteile, fanden aber diesmal offensiv nicht zur Entfaltung. Das wirkt sich auch positiv auf die Spannung im Titelrennen aus: Der VfB 03 Hilden hat nur noch zwei Punkte Rückstand. Kleve kann diesen Punkt als Bonuspunkt im Abstiegskampf betrachten.

Meerbusch geht nach Winkens-Rücktritt runter

Heute, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
0
5
Abpfiff
Der Rücktritt von Marcel Winkens beim TSV Meerbusch war sicherlich der Paukenschlag der Woche, der scheinbar auch nicht spurlos an der Mannschaft vorbeigegangen ist. Meerbusch unterlag daheim gegen den VfB Hilden mit 0:5 - mehr dazu an dieser Stelle.

Youssef Kamboua erlöst ETB

Heute, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
0
1
Abpfiff
Auch die Ersatzbank des ETB Schwarz-Weiß Essen sprang in der Nachspielzeit auf. Als beim FC Büderich schon alles auf ein 0:0 hindeutete, schlug Youssef Kamboua zu. Die Essener setzten sich in der 95. Minute mit 1:0 durch und klettern auf Rang acht. Der Vorsprung auf den Keller wechselt auf sieben Punkte an.

Das ist der nächste Spieltag

23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Sonsbeck
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - VfL Jüchen-Garzweiler
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - TSV Meerbusch
So., 15.03.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Sportfreunde Baumberg
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - 1. FC Kleve
So., 15.03.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SpVg Schonnebeck
So., 15.03.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - KFC Uerdingen
So., 15.03.26 15:00 Uhr VfB Homberg - FC Büderich
So., 15.03.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - SV Biemenhorst

