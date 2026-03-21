Holzheim rettet sich zweimal – Trainer dennoch unzufrieden

Holzheim will in Büderich jubeln – Foto: Arno Wirths

Zunächst beim SV Sonsbeck (2:2) und am vergangenen Sonntag daheim gegen den SV Biemenhorst (3:3), angesichts der Last-Minute-Treffer jeweils gefolgt von heftigen Gefühlsexplosionen. Doch wer glaubt, vor der nächsten Partie am Sonntag (15.30 Uhr) beim FC Büderich würde deshalb eitel Sonnenschein herrschen auf der Johann-Dahmen-Sportanlage, der liegt daneben. Trainer Jesco Neumann fordert gleich in mehrfacher Hinsicht eine Leistungssteigerung.

Neumann enttäuscht über Auftritt gegen Biemenhorst

War Neumann mit dem Auftritt in Sonsbeck noch zufrieden, als aus einem 0:2 noch ein Unentschieden wurde, gefiel ihm das Heimspiel gegen Biemenhorst gar nicht. „Da fehlte zwischenzeitlich der Wille zu gewinnen. Gegen Sonsbeck wollten wir unbedingt, gegen Biemenhorst war das zu wenig. Aber das brauchen wir für unser Spiel“, so Neumann, der neben den Fehlern, die zu den Gegentoren führten, auch monierte, dass es nach dem wunderschönen 2:1-Führungstreffer durch Sakaki Ota viel zu schnell zum Ausgleich kam. „Das nervt hoch zehn. Da müssen wir cool und fokussiert bleiben.“ In der zähen zweiten Spielhälfte, in der die Gäste nach ihrem 3:2-Führungstreffer jede Chance nutzten, um Zeit von der Uhr zu nehmen und den Spielfluss zu unterbinden, erspielte sich die HSG nach den Vorstellungen ihres Trainers viel zu wenig Torchancen. „Das war nicht oberligatauglich. Mit so einer Leistung wirst du gegen erfahrenere Mannschaften nichts holen“, moniert Neumann.

In diese Kategorie sind die Büdericher durchaus einzuordnen, spielen sie doch schon die dritte Saison auf diesem Niveau und belegten in ihren beiden ersten Spielzeiten jeweils eine Top-Ten-Platzierung. Erstaunlich ist, dass die Gastgeber nach einem überaus durchwachsenen ersten Saisonabschnitt in Kevin Weggen ihren Schlüsselspieler an den Bezirksligisten 1. FC Viersen verloren und dennoch in der Rückrunde bislang immerhin sieben Punkte aus sechs Spielen holen konnten (Holzheim acht Punkte). Herausragte dabei der 1:0-Erfolg beim Aufstiegskandidaten KFC Uerdingen, bei dem Winterzugang Glayne Wago (aus Jüchen) den Siegtreffer erzielte.