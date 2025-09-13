Holzheim muss sein Prunkstück umbauen

Wobei sich die Holzheimer bislang generell auf ihre Defensive verlassen können. Während die Abwehrarbeit der Mannschaft in der Aufstiegssaison nicht durchgehend sattelfest war und auch ihren Anteil daran hatte, dass sich das als haushoher Meisterschaftsfavorit in die Saison gestartete „Starensemble“ lange Zeit schwertat, Konstanz in seine Leistungen zu bekommen, basiert der ordentliche Saisonstart mit fünf Punkten aus vier Spielen auf dem Gegenteil. Hatten die Holzheimer als Vizemeister mit durchschnittlich 1,43 Gegentoren pro Spiel am Ende der vorigen Spielzeit den schlechtesten Wert der Top-5-Teams, so liegen sie bei diesem statistischen Wert eine klasse Höher mit 0,5 hinter dem Kreisrivalen Jüchen (0,25) zu diesem frühen Zeitpunkt auf Platz zwei.

„So darf es gerne weitergehen“, betont Jesco Neumann. Wobei klar ist, dass die neue defensive Stabilität nicht vom Himmel gefallen ist, bei der Kaderzusammenstellung und in der Vorbereitung wurde an den entsprechenden Stellschrauben gedreht. „Wir sind insgesamt fitter. Und abgesehen vom größeren Tempo einzelner Spieler ist die Laufleistung der Mannschaft insgesamt größer“, erklärt Neumann. Allerdings sind die beiden Stabilitätsanker in der Innenverteidigung keine neuen Gesichter. Jochen Schumacher und Tom Meurer kickten schon vergangene Saison für die HSG. Wobei der vom Oberligisten TSV Meerbusch gekommene Meurer (26), der in Wuppertal und Wegberg-Beeck auch schon Regionalliga-Erfahrung sammeln konnte, sich lange mit Verletzungen herumschlagen musste. Aktuell steht er aber voll im Saft. „Er ist eine feste Größe geworden“, sagt Neumann.

Abwehr muss neu formiert werden

Zum Problem könnte allerdings werden, dass der HSG-Coach die letzte Reihe der Defensive gegen Sonsbeck wird umbauen müssen. Schließlich sah Jan Schumacher in der Schlussphase der Partie in Baumberg die Ampelkarte und ist folglich gesperrt. Damit ist er nach dem dauerverletzten Routinier Robert Wilschrey der nächste Innenverteidiger, der fehlt. Gut möglich, dass der zuletzt als Rechtsverteidiger eingesetzte Simon Büchte nach innen rückt, was wiederum Rochaden und Hereinnahmen von neuen Spielern auf anderen Positionen zur Folge hätte. „In solchen Situationen ergibt sich die Möglichkeit für Spieler, die bislang noch nicht so viel Einsatzzeiten bekommen haben“, sagt Jesco Neumann und ergänzt: „So muss es funktionieren in meiner Welt. Der Teamgedanke hat uns schon in der vergangenen Saison unter meiner Regie zum Aufstieg verholfen.“

Eine Marschroute, die gerade vor dem Hintergrund an Bedeutung gewinnt, dass der Coach sich nach den ersten Partien bestätigt darin sieht, dass die Intensität in der 5. Liga im Vergleich zur Landesliga noch mal deutlich zugenommen hat. „Da wird es kaum einer schaffen, 34-mal aufzulaufen. Wir brauchen alle Spieler aus unserem Kader“, weiß Neumann. Apropos Intensität: Diesbezüglich wird es am Sonntag wohl den nächsten Beleg geben. Denn in Gestalt des SV Sonsbeck kommt eine Mannschaft, die sich nach dem Aufstieg unter Trainer Heinrich Losing im Jahr 2023 in der Top Ten etabliert und als überaus unangenehm zu bespielen gilt. Der SVS kommt übers Kollektiv, arbeitet sehr akribisch in der Abwehr und präsentiert sich überaus robust in der Zweikampfführung. Damit es was werden kann mit dem zweiten Sieg in Folge empfiehlt Neumann seiner Mannschaft: „Das müssen wir annehmen.“