 2026-05-06T12:44:31.715Z

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Holzheim lässt sich von Klatsche in Hilden nicht entmutigen

Zuletzt fuhr die Holzheimer SG in der Oberliga wichtige Punkte ein. Warum ihr Trainer Jesco Neumann die klare Niederlage beim Tabellenzweiten in Hilden relativ entspannt sieht.

von RP / Noah Knothe · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
Die HSG kommt in Hilden unter die Räder
Die HSG kommt in Hilden unter die Räder – Foto: Hubert Wilschrey

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Jesco Neumann
Jesco Neumann

Die Holzheimer SG war am Sonntag in der Oberliga Niederrhein zu Gast beim VfB Hilden, der noch auf den Aufstieg hofft. Der Aufsteiger aus Holzheim unterlag deutlich mit 0:5 (0:2) und muss weiter um den Klassenverbleib bangen.

Die Holzheimer SG muss weiter zittern

Die Mannschaft von Trainer Jesco Neumann kam jedoch gut ins Spiel und konnte die Intensität des VfB mitgehen. Erst ein Elfmetertor von Nick Sangl (21.) brachte die Gastgeber in Führung. Kurz vor der Pause hieß es dann 0:2. „Mit der ersten halben Stunde können wir sehr zufrieden sein. Der Strafstoß ist ärgerlich, da wir es lange geschafft haben, die Partie offen zu halten“, berichtete Neumann. Nach dem Wiederanpfiff sorgte Pascal Weber mit seinem Doppelpack schnell für klare Verhältnisse. Nils Gatzke (71.) legte noch das 5:0 zum Endstand nach.

Gestern, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
5
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„Bei den Gegentreffern können wir noch griffiger sein, dennoch kann ich der Mannschaft bei diesem schwierigen Spiel keinen Vorwurf machen. Einstellung und Intensität haben gestimmt. Wenn wir weiter mit dieser Mentalität spielen, mache ich mir keine Sorgen, abzusteigen“, so Neumann. Die HSG steht drei Spieltage vor dem Saisonende fünf Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Allerdings könnte es bei einem Abstieg von Fortuna Düsseldorf dazu kommen, dass vier Teams aus der Oberliga absteigen müssen. „Wir wissen, dass wir noch Punkte brauchen, um sicher zu sein. Trotzdem bin ich optimistisch, dass wir die Klasse halten werden. Die Jungs schmeißen seit Wochen im Abstiegskampf alles rein“, betonte Neumann.