Holzheim lässt sich von Klatsche in Hilden nicht entmutigen

„Bei den Gegentreffern können wir noch griffiger sein, dennoch kann ich der Mannschaft bei diesem schwierigen Spiel keinen Vorwurf machen. Einstellung und Intensität haben gestimmt. Wenn wir weiter mit dieser Mentalität spielen, mache ich mir keine Sorgen, abzusteigen“, so Neumann. Die HSG steht drei Spieltage vor dem Saisonende fünf Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Allerdings könnte es bei einem Abstieg von Fortuna Düsseldorf dazu kommen, dass vier Teams aus der Oberliga absteigen müssen. „Wir wissen, dass wir noch Punkte brauchen, um sicher zu sein. Trotzdem bin ich optimistisch, dass wir die Klasse halten werden. Die Jungs schmeißen seit Wochen im Abstiegskampf alles rein“, betonte Neumann.