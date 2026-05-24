Holzheim kommt zurück und gewinnt Aschbergderby

Aislingen - Holzheim 1:3 (1:0)

Am Ende war es eine Energieleistung und der Wille, die der SV Holzheim zeigte und als Sieger im Aschbergderby vom Platz ging. Dabei rannte die Weber-Truppe bei sommerlichen Temperaturen über eine Stunde einem Rückstand hinterher. Scheiterten die Gäste noch mit ihrer ersten Chance, war es Johannes Böck, der die Fans der Kapellenbergler zum ersten Mal jubeln ließ. Er traf per Nachschuss aus 16 Metern flach zur Heimführung, nachdem Fabian Müllers Abschluss Niklas Rößle noch parierte. Aislingen wirkte durch die Führung motiviert, während Holzheim in Folge ganz vorne die Durchschlagskraft fehlte. Niklas Hahn hatte noch vor der Pause mit einer Großchance das 2:0 auf dem Fuß.