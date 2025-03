Holzheim kein Oberliga-Kandidat mehr, Jüchen und Kosova siegen

Fatlum Ahmeti und der FC Kosova Düsseldorf haben die Wachablösung in der Landeshauptstadt sportlich noch einmal unterstrichen. Der Tabellenzweite fertigte Traditionsverein TuRU Düsseldorf mit 4:0 ab, dabei traf der Stürmer gleich dreimal. Kosova zeigte auch die souveränste Vorstellung aller Aufstiegskandidaten.

>>> Mehr zum Topspiel Holzheimer SG - FC Remscheid gibt es an dieser Stelle Die weiteren Ergebnisse Topspiel stand drauf, Topspiel war drin: Die Holzheimer SG wollte gegen den FC Remscheid die Aufstiegsträume am Leben halten, kann sich die Oberliga jetzt aber abschreiben. Remscheid siegte mit 5:3 deutlich, weshalb die HSG jetzt neun Punkte Rückstand auf die punktgleichen Klubs FC Kosova und FC Remscheid hat.

____

Das sind die nächsten Spieltage

Was für ein Spiel! Der VfB 03 Hilden II führte durch Jan Niklas Tkacik nach 52 Minuten mit 2:0 gegen den VfL Jüchen-Garzweiler, der dann aber durch eine beherzte Leistung erst ausglich und postwendend sogar mit 3:2 führte. Hilden II gelang hier sogar noch das 3:3, aber das Schlusswort ging erneut an den Gast: Reo Kamiyama erzielte den umjubelten Siegtreffer für den Weiterhin-Tabellenführer (85.).

23. Spieltag

Fr., 14.03.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SSV Bergisch Born

Fr., 14.03.25 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - VfL Jüchen-Garzweiler

Fr., 14.03.25 20:00 Uhr Victoria Mennrath - SC Kapellen-Erft

So., 16.03.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - DV Solingen

So., 16.03.25 15:00 Uhr FC Remscheid - VSF Amern

So., 16.03.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - Holzheimer SG

So., 16.03.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - FC Kosova Düsseldorf

So., 16.03.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Cronenberger SC

So., 16.03.25 15:30 Uhr SG Unterrath - SC Velbert



24. Spieltag

So., 23.03.25 15:00 Uhr SC Velbert - FC Remscheid

So., 23.03.25 15:00 Uhr Cronenberger SC - DJK Fortuna Dilkrath

So., 23.03.25 15:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VfR Krefeld-Fischeln

So., 23.03.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - ASV Einigkeit Süchteln

So., 23.03.25 15:30 Uhr Holzheimer SG - 1. FC Viersen

So., 23.03.25 15:30 Uhr VSF Amern - TuRU Düsseldorf

So., 23.03.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SG Unterrath

So., 23.03.25 15:30 Uhr DV Solingen - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 23.03.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - VfB 03 Hilden II