Holzheim kämpft gegen Abwärtstrend

Die Laune könnte besser sein bei der Holzheimer SG vor dem Rückrundenstart am Sonntag beim 1. FC Kleve, einem direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg. Mit Blick auf die durchwachsene Wintervorbereitung spricht Jesco Neumann in seiner Funktion als Cheftrainer des Oberligisten mit einem Augenzwinkern sogar von einem „Winterblues“. Irgendwie ist der aber die Fortsetzung der Schlussphase der Hinrunde, in der der Aufsteiger nach einem guten Saisonstart mehr und mehr in einen Abwärtstrend geriet. Hinzu kamen Gerüchte um finanzielle Probleme, die die Holzheimer zwar stets ins Reich der Fabeln verwiesen, die aber dennoch am Bild des selbstbewussten Liganeulings nagten.
So sehr sich die HSG auch mühte, als Einheit gegen den Trend anzukämpfen, sammelte sie unter dem Strich zu wenig Punkte. Der bislang letzte Sieg mit 4:2 beim SC St. Tönis datiert vom 26. Oktober, anschließend gab es aus sechs Partien nur noch drei Zähler, was das Abrutschen auf einen direkten Abstiegsplatz zur Folge hatte. Da passte es irgendwie, dass sich zu Beginn des Jahres in Simon Büchte (Auslandsaufenthalt) und Tom Meurer (1. FC Monheim) auch noch zwei extrem wichtige Abwehrspieler verabschiedeten. Ganz zu schweigen davon, dass sich Toptorjäger Oguz Ayan bei der Kreishallenmeisterschaft auch noch eine schwere Knieverletzung zuzog und auf unbestimmt Zeit ausfällt.
Bei zartbesaiteten Zeitgenossen könnte das alles zu großem Pessimismus führen, doch dazu zählt HSG-Coach Jesco Neumann nicht. Er betrachtet den Status quo ganz nüchtern und ist guter Dinge, die vordergründig negativen Entwicklungen über das Kollektiv auffangen zu können. Dass die HSG das kann, hat sie in der Hinrunde bewiesen, als es in der erfolgreicheren Phase auch schon schwere Momente gab. Zudem gibt es ja durchaus Mutmacher. Etwa die Winterzugänge Dion Gutaj (TSV Meerbusch), Paul-Joel Sauer (FC Gütersloh) und Mohamed Hegi (SC St. Tönis). Und Jesco Neumann sagt: „Am Mittwoch haben wir gut trainiert. Ich habe das Gefühl, dass wir fit und bereit sind, am Sonntag um die Punkte zu kämpfen.“
Wobei auch ihm klar ist, dass es um mehr geht als die üblichen drei. Denn die Klever, die zwischenzeitlich von der Konkurrenz schon abgeschrieben worden waren, legten einen beeindruckenden Hinrunden-Endspurt hin und sammelten aus den letzten sechs Spielen des Jahres satte elf Zähler ein. „Wichtige Abwehrspieler sind in unseren Kader zurückgekehrt, so dass wir mehr defensive Stabilität auf den Platz bringen konnten“, erklärt Kleves Sportlicher Leiter Georg Mewes. Durch den starken Endspurt zog der 1. FC mit Holzheim gleich, so dass am Sonntag ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel zum Jahresstart ansteht.
„Das ist so, auch wenn ich jetzt die Phrasen dreschen könnte, dass noch weitere 16 Spiele kommen und sich der Abstieg nicht in diesem Spiel entscheidet“, betont Jesco Neumann. Noch mehr Brisanz bekommt das Match dadurch, dass der Verband vor der Saison beschlossen hatte, dass es künftig keine Entscheidungsspiele mehr gibt, sondern wieder der direkte Vergleich zurate gezogen wird, wenn es bei Punktgleichheit zweier Teams um eine Auf- oder Abstiegsplatzierung geht. Also jede Menge Druck, von dem Neumann aber mehr aufseiten der Gastgeber sieht: „Schließlich sind die seit Jahren in der Oberliga, während wir Aufsteiger sind.
Nach dem 0:0 im Hinspiel und seiner ersten Begegnung mit den Holzheimern empfindet Georg Mewes zwar große Sympathie mit den Gästen, doch für ihn ist klar, dass am Ende seine Klever über dem Strich stehen müssen. „Seit ich hier bin, kämpfen wir gegen den Abstieg. Wir halten hier alle zusammen“, so der Sportliche Leiter. Die Voraussetzungen wir Sonntag sind allerdings nicht optimal. Wegen des jüngsten Schneefalls waren die Plätze auf der Klever Anlage gesperrt und Training nicht möglich. Wenn am Sonntag gespielt wird, dann wohl auf Kunstrasen.
