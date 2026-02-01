Holzheim kämpft gegen Abwärtstrend

„Das ist so, auch wenn ich jetzt die Phrasen dreschen könnte, dass noch weitere 16 Spiele kommen und sich der Abstieg nicht in diesem Spiel entscheidet“, betont Jesco Neumann. Noch mehr Brisanz bekommt das Match dadurch, dass der Verband vor der Saison beschlossen hatte, dass es künftig keine Entscheidungsspiele mehr gibt, sondern wieder der direkte Vergleich zurate gezogen wird, wenn es bei Punktgleichheit zweier Teams um eine Auf- oder Abstiegsplatzierung geht. Also jede Menge Druck, von dem Neumann aber mehr aufseiten der Gastgeber sieht: „Schließlich sind die seit Jahren in der Oberliga, während wir Aufsteiger sind.

Nach dem 0:0 im Hinspiel und seiner ersten Begegnung mit den Holzheimern empfindet Georg Mewes zwar große Sympathie mit den Gästen, doch für ihn ist klar, dass am Ende seine Klever über dem Strich stehen müssen. „Seit ich hier bin, kämpfen wir gegen den Abstieg. Wir halten hier alle zusammen“, so der Sportliche Leiter. Die Voraussetzungen wir Sonntag sind allerdings nicht optimal. Wegen des jüngsten Schneefalls waren die Plätze auf der Klever Anlage gesperrt und Training nicht möglich. Wenn am Sonntag gespielt wird, dann wohl auf Kunstrasen.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: