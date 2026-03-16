Holzheim jubelt ganz spät über Ausgleich

Die Holzheimer SG hat spät noch einen Punkt gegen den SV Biemenhorst geholt. – Foto: Arno Wirths

Es gibt diese Spiele im Fußball, in denen sich die Heimmannschaft besonders viel vorgenommen hat, dann aber ziemlich viel gegen sie läuft und eigentlich alles für eine Niederlage spricht. So wie am Sonntag in der Oberliga, in der die Holzheimer SG das bisherige Tabellenschlusslicht SV Biemenhorst aus Bocholt empfing und mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung Klassenverbleib hätte machen können.

Klar, dass das bei den Gastgebern zu einer maximalen emotionalen Eskalation führte, denn im Falle einer Niederlage wären sie angesichts der Resultate der Konkurrenz auf einen Abstiegsplatz zurückgefallen. Der große Gewinner im Tabellenkeller war der SV Sonsbeck, bei dem die Holzheimer am Sonntag zuvor ebenfalls durch einen Treffer in der Nachspielzeit 2:2 gespielt hatten. Die Sonsbecker hatten schon am Freitagabend ihr Spiel bei der DJK Adler Frintrop mit 3:1 gewonnen und sind dadurch nun gleich mehrere Ränge auf einen Nichtabstiegsplatz nach oben geklettert. „Natürlich hätten wir gerne gewonnen. Aber am Ende war es über das ganze Spiel gesehen verdient, dass wir noch ausgeglichen haben. Und dieser eine Punkt kann auch der sein, der uns rettet“, sagte HSG-Coach Jesco Neumann, der zunächst mitansehen musste, wie die Gäste seiner Mannschaft durch eine hohe Laufintensität und frühes Stören große Probleme bereiteten. In die Karten spielte ihnen dabei, dass die Holzheimer früh einen Elfmeter verursachten, den Luca Puhe als Biemenhorsts bester Torjäger verwandelte.

Doch nachdem die Gäste 3:2 in Führung gegangen waren, machten sie hinten beherzt dicht und spielten die Zeit clever runter. Aber als dann kaum noch jemand auf der Johann-Dahmen-Sportanlage damit rechnete, schlug der kurz zuvor eingewechselte Paul Wolf zu und traf in der Nachspielzeit zum 3:3 (1:1)-Endstand.

Nur gut für Holzheim, dass der Ausgleich nicht lange auf sich warten ließ. Arton Tolaj war es, der nach einer Ecke im Strafraum der Gäste zum Schuss kam und den Ball formschön unter die Latte knallte. Bis zur Pause hatten dann beide Mannschaften noch Möglichkeiten. Eine verwandelten die Holzheimer zwar durch ihre Offensivkraft Sakaki Ota, doch Schiedsrichter Mohamed Wahbi wollte in der Entstehung ein Handspiel erkannt haben und gab den Treffer nicht. Bei der besten Möglichkeit der Gäste legte HSG-Keeper Johannes Kultscher sein Veto ein und vereitelte in einem 1:1-Duell den Rückstand seiner Mannschaft.

Nach dem Seitenwechsel war dann deutlich zu spüren, dass sich die Holzheimer etwas vorgenommen hatten. Der Ball lief gut durch die eigenen Reihen und die HSG gewann zusehends an Dominanz. Wobei es dann ein Umschaltmoment war, der in dieser starken Phase die Führung brachte. Ein im zweiten Anlauf gelungener Klärungsversuch am eigenen Strafraum erreichte Abdelkarim Afkir, der Tempo aufnahm und dann per Seitenwechsel Sakaki Ota ins Spiel brachte. Der Japaner zog schließlich auf der linken Seite nach innen und zirkelte das Spielgerät um den Torwart herum ins lange Eck zum 2:1 in die Maschen (52.).

Luca Puhe zeigt seine Klasse

Ein Tiefschlag für die Gäste, die allerdings nicht viel tun mussten, um zurück in die Partie zu kommen. Das erledigten die Gastgeber selbst, indem Jan Schumacher im linken vorderen Strafraumeck ein Foul aus der Kategorie „Unnötig“ beging und sich erneut Luca Puhe die Chance vom Elfmeterpunkt nicht nehmen ließ. Besonders bitter wurde es dann für die HSG, als sie nur ein paar Minuten später einen Konter kassierte, bei dem Routinier Robert Wilschrey in ein Laufduell musste und sich nicht traute, das taktische Foul zu ziehen. In der Folge zeigte dann Luca Puhe seine ganze Klasse und traf zur Gästeführung.

Eine ideale Konstellation für die Gäste, die den Laden anschließend hinten dichtmachten und jede Chance nutzten, den Spielfluss zu unterbrechen und Zeit von der Uhr zu nehmen. Die HSG lief verzweifelt an, 99 von 100 solchen Spielen verliert die zurückliegende Mannschaft. Doch HSG-Coach Jesco Neumann bewies ein gutes Näschen, indem er spät Paul Wolf für Yannick Joosten brachte. Einen letzten langen Ball legte Fawad Mirzada im Strafraum mit dem Kopf ab und Wolf traf aus kurzer Distanz zum Ausgleich. Während die Gäste am Boden zerstört waren, war die HSG oben auf. Neumann: „Das war wichtig für die Moral. Auch dass wir wieder gezeigt haben, dass wir über 90 Minuten gehen können und fit sind.“