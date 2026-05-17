Holzheim ist wieder einen Schritt weiter Die Holzheimer SG steht vor einem gewaltigen Umbruch. Für die weiteren Planungen wäre es hilfreich, wenn der Klassenverbleib in der Fußball-Oberliga bald klar wäre. Dennoch sind schon weitere Personalien geklärt. von RP/ David Beineke · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Die HSG will gegen den Tabellenführer punkten. – Foto: Hubert Wilschrey

Auch wenn es eigentlich nur noch eine Formsache war, dass Udo Wanneck bei der Holzheimer SG Anfang der Woche zum Nachfolger von Michael Volz gewählt wurde, zeigte sich der neue Mann an der Spitze der Fußball-Abteilung erleichtert. „Man weiß ja nie, was alles passieren kann, was man vorher so nicht auf dem Schirm hatte“, meinte Wanneck, der einst in den besseren Tagen des VfR Neuss schon mal Verantwortung in der Vorstandsarbeit übernommen hatte und nun nach etlichen Jahren in der fußballerischen Anonymität ein Comeback feiert. „Jetzt werden wir schauen, dass wir das Schiff auf Kurs halten. Mehr als genug Arbeit gibt es jedenfalls in der Planung der neuen Saison“, betont der neue Abteilungsleiter. Enorm dabei helfen würde, wenn der Klassenverbleib so schnell wie möglich endgültig unter Dach und Fach wäre. Die nötigen Punkte schon am Sonntag (15 Uhr) einzufahren, wird allerdings maximal schwer, weil sich Tabellenführer Ratingen 04/19 auf der Johann-Dahmen-Sportanlage vorstellt.

Die Aufgabe, in den drei noch ausstehenden Partien die fehlenden Zähler einzufahren, obliegt dem nach der Saison scheidenden Coach Jesco Neumann mit dem aktuellen Kader. „Im letzten Spiel noch punkten zu müssen, sollten wir uns ersparen“, meint Neumann. Deswegen will er auf keinen Fall schon vor der Partie gegen den Ligaprimus die weiße Fahne hissen. „Es ist ja klar, dass Ratingen individuell besser besetzt ist. Aber wir haben schon oft genug in dieser Saison bewiesen, dass wir mit einer geschlossenen Teamleistung einiges kompensieren können“, so Neumann. Klar ist aber auch, dass er mit seiner Mannschaft einen absoluten „Sahnetag“ bräuchte, um tatsächlich etwas Zählbares in Holzheim zu behalten. Etwa so wie im Hinspiel, als es der HSG auch dank des an diesem Tag überragenden Oguz Ayan gelang, einen 1:3-Rückstand in der Nachspielzeit noch in ein 3:3 zu verwandeln. Holzheimer wollen sich nicht entmutigen lassen Den Glauben daran, dass Ähnliches am Sonntag wieder gelingen kann, wollen sich die Holzheimer auch nicht durch das Frusterlebnis vom vergangenen Wochenende nehmen lassen. Da setzte es beim Ratinger Verfolger VfB Hilden eine deftige 0:5-Klatsche. „Auch wenn da nichts drin war, sind auch ein paar Dinge nicht gerade für uns gelaufen“, erklärt Jesco Neumann und ergänzt: „Das hat aber keinen Einfluss auf Sonntag. Wir gehen das Spiel ganz seriös an und haben auch keine Ausfälle zu beklagen.“ Auch der HSG-Coach war dabei, als Udo Wanneck zum neuen Fußball-Abteilungsleiter gewählt wurde. „Michael Volz hat viel mit dem Erfolg der HSG zu tun. Aber ich stehe ja auch schon länger mit Udo im Austausch, deswegen ändert sich für mich nicht groß etwas.“