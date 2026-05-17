Holzheim ist wieder einen Schritt weiter

Auch wenn es eigentlich nur noch eine Formsache war, dass Udo Wanneck bei der Holzheimer SG Anfang der Woche zum Nachfolger von Michael Volz gewählt wurde, zeigte sich der neue Mann an der Spitze der Fußball-Abteilung erleichtert. „Man weiß ja nie, was alles passieren kann, was man vorher so nicht auf dem Schirm hatte“, meinte Wanneck, der einst in den besseren Tagen des VfR Neuss schon mal Verantwortung in der Vorstandsarbeit übernommen hatte und nun nach etlichen Jahren in der fußballerischen Anonymität ein Comeback feiert. „Jetzt werden wir schauen, dass wir das Schiff auf Kurs halten. Mehr als genug Arbeit gibt es jedenfalls in der Planung der neuen Saison“, betont der neue Abteilungsleiter. Enorm dabei helfen würde, wenn der Klassenverbleib so schnell wie möglich endgültig unter Dach und Fach wäre. Die nötigen Punkte schon am Sonntag (15 Uhr) einzufahren, wird allerdings maximal schwer, weil sich Tabellenführer Ratingen 04/19 auf der Johann-Dahmen-Sportanlage vorstellt.
Die Aufgabe, in den drei noch ausstehenden Partien die fehlenden Zähler einzufahren, obliegt dem nach der Saison scheidenden Coach Jesco Neumann mit dem aktuellen Kader. „Im letzten Spiel noch punkten zu müssen, sollten wir uns ersparen“, meint Neumann. Deswegen will er auf keinen Fall schon vor der Partie gegen den Ligaprimus die weiße Fahne hissen. „Es ist ja klar, dass Ratingen individuell besser besetzt ist. Aber wir haben schon oft genug in dieser Saison bewiesen, dass wir mit einer geschlossenen Teamleistung einiges kompensieren können“, so Neumann. Klar ist aber auch, dass er mit seiner Mannschaft einen absoluten „Sahnetag“ bräuchte, um tatsächlich etwas Zählbares in Holzheim zu behalten. Etwa so wie im Hinspiel, als es der HSG auch dank des an diesem Tag überragenden Oguz Ayan gelang, einen 1:3-Rückstand in der Nachspielzeit noch in ein 3:3 zu verwandeln.
Den Glauben daran, dass Ähnliches am Sonntag wieder gelingen kann, wollen sich die Holzheimer auch nicht durch das Frusterlebnis vom vergangenen Wochenende nehmen lassen. Da setzte es beim Ratinger Verfolger VfB Hilden eine deftige 0:5-Klatsche. „Auch wenn da nichts drin war, sind auch ein paar Dinge nicht gerade für uns gelaufen“, erklärt Jesco Neumann und ergänzt: „Das hat aber keinen Einfluss auf Sonntag. Wir gehen das Spiel ganz seriös an und haben auch keine Ausfälle zu beklagen.“ Auch der HSG-Coach war dabei, als Udo Wanneck zum neuen Fußball-Abteilungsleiter gewählt wurde. „Michael Volz hat viel mit dem Erfolg der HSG zu tun. Aber ich stehe ja auch schon länger mit Udo im Austausch, deswegen ändert sich für mich nicht groß etwas.“
Für Wanneck und seine Mitstreiter bei dem Projekt, den großen Umbruch bei der HSG zu gestalten, würde es selbstredend viel ändern, wenn die erste Mannschaft alsbald tatsächlich für klare Verhältnisse in Sachen Ligazugehörigkeit sorgen würde. Die neue sportliche Leitung mit David Rodriguez und Stefan Weyers war in den vergangenen Wochen zwar schon sehr umtriebig, was neue Spieler und den Aufbau des neuen Trainerteams anbelangt, doch weitere potenzielle Neuverpflichtungen machen ihre Zusage ganz klar von der Spielklasse abhängig. Gleichwohl gibt es schon wieder ein paar neue Namen bei dem Neusser Oberligisten. Zum Beispiel wurde Unterstützung für den neuen Chefcoach Sven van Beuningen (36) gefunden, der aktuell noch in Diensten des Wuppertaler SV steht.
Stephan Wanneck (37), Sohn des neuen Abteilungsleiters und diese Saison noch Spieler der DJK Gnadental, machte zusammen mit van Beuningen seine B-Lizenz und entschied sich nun, seine aktive Karriere zu beenden und als Co-Trainer bei der HSG einzusteigen. Zweiter Assistent van Beuningens wird der Japaner Hayato Yakumaru, der jede Menge Expertise aus der Jugendabteilung des belgischen Erstligisten VV St. Truiden mitbringt. Es wäre nicht überraschend, wenn Yakumaru auch seinen Anteil daran gehabt hätte, dass gleich drei neue Japaner für den künftigen Kader verpflichtet werden konnten. Einer kommt vom Lokalrivalen SC Kapellen aus der Landesliga, zwei von dessen Ligakonkurrenten VSF Amern.
Doch für Udo Wanneck als neuen Abteilungsleiter ist die Zusammenstellung der neuen Mannschaft nicht die einzige Aufgabe, auf die er derzeit einen Blick haben muss. Auch die Weiterentwicklung des Unterbaus mit der zweiten Mannschaft und der Jugendabteilung sieht er als ganz wichtige Aufgaben an. Und weil er davon überzeugt ist, dass es dafür noch mehr Leute braucht als Geschäftsführer Ingo Zimmermann, den wiedergewählten Obmann Hans-Theo Schroten sowie die neue sportliche Leitung, stehen zeitnah noch Gespräche mit potenziellen Unterstützern an. Wanneck: „Unser Ziel ist es ganz klar, die reichlich vorhandene Arbeit auf mehr Schultern zu verteilen.“