Holzheim ist auf der Jagd nach dem ersten Saisontreffer

Gerade in der Endphase der vergangenen Saison, in der die Holzheimer SG noch zur Vizemeisterschaft und damit zum Aufstieg in die Oberliga stürmte, lief die Tormaschine auf Hochtouren. In der Endabrechnung stellte die HSG mit 94 Toren den mit Abstand besten Angriff. Von einer besonderen Offensivqualität ist eine Klasse höher nach drei Spieltagen aber noch nichts zu sehen. Zwar verlief der Start mit zwei Unentschieden und einer Niederlage für einen Aufsteiger ordentlich, doch Holzheim ist die einzige Mannschaft, die bislang noch gar nicht getroffen hat. Damit es also etwas werden kann mit dem ersten Saisonsieg am Samstag (16 Uhr) bei den SF Baumberg, ist das erste Saisontor eine zwingende Voraussetzung.
„Es mag von außen interessant sein, dass uns noch kein Tor gelungen ist. Intern ist das aber kein Thema“, versichert HSG-Coach Jesco Neumann. Das mag auch daran liegen, dass seine Mannschaft gerade im Kreisderby gegen Jüchen vor dem Neusser Schützenfest in der ersten Spielhälfte ein spielerisches Feuerwerk abbrannte und sich etliche gute Chance herausspielte. Nach den offensiv eher mageren Auftritten daheim gegen Kleve (0:0) und beim TSV Meerbusch (0:1) wurde da sehr deutlich, dass die HSG auch anders kann. „Wir haben im Training mit Ball weiter daran gearbeitet, uns noch mehr Chancen herauszuspielen. Die Stimmung ist gut und die Jungs wollen. Der Rest wird kommen“, ist Neumann überzeugt.
Mit Blick auf die Besetzung im Sturm eine nicht allzu steile These, denn die Holzheimer haben in Oguz Ayan einen Mittelstürmer in ihren Reihen, der schon nachgewiesen hat, dass er auch in der Oberliga weiß, wo das Tor steht. In der Spielzeit 2022/2023 traf er für den TSV Meerbusch 30-mal, öfter als jeder andere Angreifer der Liga. In der vergangenen Spielzeit war der 30-Jährige mit 18 Toren und neun Vorlagen bester Holzheimer in der Landesliga-Torjägerliste und hatte damit großen Anteil am Aufstieg. Und das, obwohl er zwischendurch länger wegen einer Verletzung ausfiel und unter dem Strich nur auf 22 von 34 möglichen Einsätzen kam.
„Oguz war lange angeschlagen und auch hat noch etwas aus der letzten Saison mitgenommen. Bei ihm muss das richtige Feeling noch kommen“, erklärt Jesco Neumann, der großes Vertrauen in seinen Sturmführer hat: „Er ist ein Spieler, der auch immer für ein spätes Tor gut ist, wenn es nicht so gut läuft.“ Ein Sorgenkind bleibt weiterhin der als Ayans Stellvertreter eingeplante Yannick Joosten, der nach seiner schweren Knieverletzung in der Vorsaison in der Vorbereitung auf einem guten Weg war, aber wieder einen Rückschlag erlitten hat. Ihn wollen die Holzheimer nun erst mal ganz behutsam wieder heranführen. Aber es gibt ja noch genug andere Offensivkräfte, die die Qualität haben, das erste Tor zu erzielen. Etwa die Außenstürmer Abeldkarim Afkir, der gegen Jüchen nur das Gebälk traf, und Sakaki Ota, der seine Qualitäten in den Jahren zuvor bereits beim Ligakonkurrenten VfB Homberg unter Beweis gestellt hat.
Dass die Torflaute damit zusammenhängen könnte, dass die HSG mit einem Gegentreffer zusammen mit Jüchen bislang die beste Defensive der Liga stellt, glaubt Neumann nicht. „Im Gegenteil, aus dieser sicheren Basis heraus können wir besser nach vorne spielen“, betont Neumann. Wobei es nicht überraschend wäre, wenn die HSG-Abwehr zunächst primär hinten gebunden wäre. Denn die Gastgeber, immerhin 2024 Oberliga-Meister, haben viel Qualität im Kader und werden alles daransetzen, bei der Eröffnung ihrer neuen Platzanlage Am Kiesgraben ihren Fans einen Heimsieg zu bescheren.