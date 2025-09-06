Holzheim ist auf der Jagd nach dem ersten Saisontreffer

„Oguz war lange angeschlagen und auch hat noch etwas aus der letzten Saison mitgenommen. Bei ihm muss das richtige Feeling noch kommen“, erklärt Jesco Neumann, der großes Vertrauen in seinen Sturmführer hat: „Er ist ein Spieler, der auch immer für ein spätes Tor gut ist, wenn es nicht so gut läuft.“ Ein Sorgenkind bleibt weiterhin der als Ayans Stellvertreter eingeplante Yannick Joosten, der nach seiner schweren Knieverletzung in der Vorsaison in der Vorbereitung auf einem guten Weg war, aber wieder einen Rückschlag erlitten hat. Ihn wollen die Holzheimer nun erst mal ganz behutsam wieder heranführen. Aber es gibt ja noch genug andere Offensivkräfte, die die Qualität haben, das erste Tor zu erzielen. Etwa die Außenstürmer Abeldkarim Afkir, der gegen Jüchen nur das Gebälk traf, und Sakaki Ota, der seine Qualitäten in den Jahren zuvor bereits beim Ligakonkurrenten VfB Homberg unter Beweis gestellt hat.