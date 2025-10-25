Holzheim hofft auf deutliche Reaktion nach Niederlage

Zumal es auch aus den jüngsten drei Partien nur einen Punkt gab und es zuletzt beim VfB Homberg mit 1:4 die bislang höchste Niederlage setzte. Es wäre also wichtig für das Punktekonto und die Seele, am Sonntag beim Tabellennachbarn SC St. Tönis (beide 13 Punkte) im Idealfall mal wieder einen Dreier einzufahren.
Wie eng es in der Liga zugeht, lässt sich auch gut an den Holzheimer selbst ablesen. Denn nach dem klaren Heimsieg gegen den FC Büderich Ende September standen sie glänzend da. Doch dann folgten das unglückliche 1:2 beim KFC Uerdingen, das 1:1 daheim gegen SW Essen und eben die Schlappe in Homberg. Dass die Lage gleich ungemütlicher geworden ist, weiß selbstredend auch HSG-Coach Jesco Neumann, doch gerade mit Blick auf das 1:4 in Homberg will er festgehalten wissen: „Es war klar, dass so etwas auch mal passieren würde. Deswegen bringt es auch nichts, jetzt draufzukloppen. Es geht darum, eine Reaktion zu zeigen.“
Klar ist, dass es den Holzheimern auch mit Blick auf die nächste Wochen immens helfen würde, wenn sie in St. Tönis nicht leer ausgingen. Dann könnten sie mit einem Polster und damit deutlich entspannter in die Partien daheim gegen den Mitaufsteiger Adler Frintrop und beim 1. FC Monheim gehen. Beides Teams, die aktuell hinter den Holzheimern stehen und sie in den Strudel der Abstiegszone ziehen könnten.
Doch diese Gedankenspiele sind für Jesco Neumann allenfalls ein Randaspekt. Sein Fokus liegt auf dem nächsten Gegner, den er mit der HSG in der Vorbereitung zwar schon mal 6:0 abgeledert hat, ihm aber dennoch große Qualität zuspricht. Schließlich spielte das Team von Trainer Bekim Kastrati vorige Saison sogar um den Aufstieg mit. Da kommt es Holzheim sehr gelegen, dass in Tom Meurer ein großer Stabilitätsfaktor in den Kader zurückkehrt.