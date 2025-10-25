Die HSG will den Abstand zur Abstiegszone wieder vergrößern. – Foto: Ralph Görtz

Holzheim hofft auf deutliche Reaktion nach Niederlage Es geht zwar verdammt eng zu in der Fußball-Oberliga, aber mit 13 Punkten steht die Holzheimer SG in der Tabelle immer noch über die Abstiegszone. Doch es spricht für den Aufsteiger, dass ihn das nicht zufriedenstellt. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein Holzheim SC St. Tönis

Zumal es auch aus den jüngsten drei Partien nur einen Punkt gab und es zuletzt beim VfB Homberg mit 1:4 die bislang höchste Niederlage setzte. Es wäre also wichtig für das Punktekonto und die Seele, am Sonntag beim Tabellennachbarn SC St. Tönis (beide 13 Punkte) im Idealfall mal wieder einen Dreier einzufahren.

Morgen, 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 SC St. Tönis Holzheimer SG Holzheim 15:30 live PUSH Wie eng es in der Liga zugeht, lässt sich auch gut an den Holzheimer selbst ablesen. Denn nach dem klaren Heimsieg gegen den FC Büderich Ende September standen sie glänzend da. Doch dann folgten das unglückliche 1:2 beim KFC Uerdingen, das 1:1 daheim gegen SW Essen und eben die Schlappe in Homberg. Dass die Lage gleich ungemütlicher geworden ist, weiß selbstredend auch HSG-Coach Jesco Neumann, doch gerade mit Blick auf das 1:4 in Homberg will er festgehalten wissen: „Es war klar, dass so etwas auch mal passieren würde. Deswegen bringt es auch nichts, jetzt draufzukloppen. Es geht darum, eine Reaktion zu zeigen.“

Abstand nach unten soll beibehalten werden Klar ist, dass es den Holzheimern auch mit Blick auf die nächste Wochen immens helfen würde, wenn sie in St. Tönis nicht leer ausgingen. Dann könnten sie mit einem Polster und damit deutlich entspannter in die Partien daheim gegen den Mitaufsteiger Adler Frintrop und beim 1. FC Monheim gehen. Beides Teams, die aktuell hinter den Holzheimern stehen und sie in den Strudel der Abstiegszone ziehen könnten.