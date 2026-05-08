Holzheim hilft jetzt jeder Punkt

Die Holzheimer SG möchte das Thema Abstiegskampf endlich abhaken. – Foto: Hubert Wilschrey

Irgendwie wähnt sich Jesco Neumann im falschen Film: Nach den beeindruckenden Siegen in Frintrop (1:0) und gegen Monheim (2:0) hat der Trainer der Holzheimer SG mit seinen Fußballern vier Spieltage vor Saisonschluss als Tabellenneunter satte 39 Punkte auf dem Konto – und muss sich trotzdem noch intensiv mit dem Thema Klassenverbleib beschäftigen. „Und das nervt alle“, gibt er zu, „denn in der vergangenen Spielzeit hatten schon 31 Zähler gereicht.“

Dass auch sechs Punkte Abstand zum VfB Homberg auf dem ersten Abstiegsplatz keine Sicherheit geben, liegt zum einen an der Stärke der Liga, in der selbst Topteams wie Spitzenreiter Ratingen 04/19 und der Tabellenzweite VfB Hilden, bei dem die HSG am Sonntag (Anstoß 15.30 Uhr) zu Gast ist, vor Enttäuschungen nicht gefeit sind, zum anderen aber auch an der Lage in den höheren Spielklassen: Der Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus dem Erstliga-Unterhaus könnte eine Kettenreaktion auslösen, die zunächst Fortuna Düsseldorf II, Wuppertaler SV und SSVg Velbert in der Regionalliga West in Stress versetzten würde und schließlich auch die um den Klassenverbleib kämpfenden Klubs in der Oberliga. Ums kurz zu machen: Läuft es ganz dumm, erwischt es am Ende vier Teams, aktuell neben Biemenhorst, Kleve und Homberg also auch den FC Büderich (15.), der nur vier Punkte weniger als Holzheim gesammelt hat.

Punkte, um Sicherheit zu erlangen

Das Mittel, um dieses „Worst-Case-Szenario“ zu vermeiden, kennt Neumann indes: „Punkte!“ Dabei macht Kleinvieh auch Mist. „Vielleicht reicht ja schon der eine in Hilden“, sinniert der Coach, der seine Jungs zuletzt im Aufwind sah: „Daran, dass wir zweimal hintereinander zu null spielen, kann ich mich nicht erinnern.“ Der Turnaround nach dem Debakel vor knapp drei Wochen gegen St. Tönis (0:5), als wohl nur noch die größten Optimisten einen Pfifferling auf die von vielen Störgeräuschen geplagte HSG gegeben hätten, ist freilich erklärbar: Mit der Rückkehr von Robert Wilschrey, Oguz Ayan, Abdelkarim Afkir, Jonas Theuerzeit und Kapitän Johannes Kultscher war ein kolossaler Qualitätsschub verbunden. „Das sind unsere Eckpfeiler“, sagt Neumann.