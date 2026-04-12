Holzheim gibt Heimsieg in Nachspielzeit noch aus der Hand

Am Ende herrschte Enttäuschung im Holzheimer Lager, nachdem die Aschbergler in der Nachspielzeit noch den Ausgleich kassierten und so den Heimsieg aus der Hand gaben.

Michael Gentner war es, der am Anschluss an einer Ecke zur Gästeführung einköpfte (20.Min.).

Holzheim begann stark, und hätte mit der nötigen Konsequenz in der Anfangsviertelstunde in Führung gehen können. Es war aber die Spielgemeinschaft aus dem Egautal, die zum ersten Mal jubeln durften und zeigten, dass sie vor allem bei Eckbällen an diesem Nachmittag gefährich wurden.

Holzheim verlor durch den Gegentreffer etwas den Faden und Niklas Rößle konnte nach knapp einer halben Stunde einen Urban-Freistoß noch per Fuß abwehren.

Nach der Pause kam die Weber-Truppe energisch aus der Kabine und traf durch Timo Allmis zum verdienten Ausgleich per Distanzschuss (57.).

Als Louis Dietrich im Sechzehner nur noch per Foul gestoppt werden konnte, war es Fabian Miller, der seine Mannschaft an diesem Nachmittag vom Punkt erstmals in Führung brachte (79.).

Der SVH versäumte es in Folge zur Vorentscheidung. Die Gastgeber schafften es nicht den Deckel auf die Partie zu machen und Benedikt Jankowetz fiel der Ball nach einem Holzheimer Klärungsversuch auf den Fuß und er traf wieder nach einer Ecke zum späten und umjubelten Ausgleich der Gäste (90+4).