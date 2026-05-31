Holzheim gewinnt und verabschiedet Simon Buchholz

Leider sind die letzten Spieltage oft auch immer die Spiele des Abschieds. So auch beim SV Holzheim, wo nach Florian Hofmeister in der vergangenen Saison nun mit Simon Buchholz das nächste Urgestein der Aschbergler von der Fussballbühne abtritt.

Beinahe hätte sich der 34-jährige dabei kurz vor seiner Auswechslung auch noch in die Torschützenliste eingetragen. Seinen Kopfball im Anschluss an einer Ecke entschärfte Weisingens Schlussmann Olejnik gerade noch so.

Holzheim tat sich in diesem Ortsderby schwer, mit extrem viel Ballbesitz sich gegen kompakt stehende Gastgeber Richtung Tor durchzuspielen. Viele Unterbrechungen durch Wechsel ließen kaum Spielfluss aufkommen. Scheiterte Holzheim in Durchgang eins zweimal am Aluminium oder Weisingens Keeper Duderstadt, der an diesem Spiel ebenfalls seinen Abschied feierte, war es Fabian Miller, der mit seinem 13. Saisontreffer kurz vor der Pause den Bann durchbrach und zur 0:1 Halbzeitführung traf.