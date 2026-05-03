Holzheim gewinnt Rückspiel in Englischer Woche

Es war wohl eine der entscheidenden Aktion im Spiel, indem die Gäste aus Villenbach die Partie nochmal spannend gemacht hätten, als sie nach gut 50 Spielminuten in einem Abschluss nur den Pfosten trafen jedoch Holzheim auf eigenem Platz zum Konter ansetze und durch Louis Dietrich zum 2:0 traf, nachdem er durch David Peter von der Grundlinie bedient wurde (52.Minute).

Die Mannschaft von Thomas Weber investierte wie eigentlich die ganze Saison auch im zweiten Spiel gegen den SV Villenbach innerhalb von vier Tagen vor über 200 Zuschauern am Sudetenweg viel für's Spiel, ging aber nach 38 Minuten etwas glücklich in Führung. Routinier Volker Graf köpft Villenbachs Jonas Mair an, dessen Ball Schlussmann Mathias Thoma nur noch knapp hinter der Linie klären konnte. Der SVH hatte das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte jedoch in der Nachspielzeit per Foulelfmeter an Villenbachs Schlussmann.

Einen doch noch möglichen Anschlusstreffer der Gäste per Kopf durch Niko Dippel parierte Niklas Rößle klasse über die Latte. Es lief die 87. Spielminute als bei einem Angriff der Aschbergler zuerst Robin Geißler am Pfosten scheiterte, Timo Czernoch jedoch per Abstauber mit dem 3:0 den Deckel auf die Partie machte.