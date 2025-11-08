Holzheim gewinnt Aschberg-Derby gegen Aislingen

Wie die letzten Wochen versuchte der SV Holzheim auch im Aschberg-Derby gegen Aislingen von Beginn an hohes Tempo zu gehen. Zum ersten Mal zwingend und auch erfolgreich wurde es nach knapp einer viertel Stunde, als sich die Weber-Elf in den Sechzehner spielte und der an diesem Tag überragende Timo Allmis zur Führung traf (14.). Die Gäste vom Kapellenberg waren in Folge durchaus bemüht und kamen das ein oder andere Mal gefährlich vor das Gehäuse von Niklas Rößle. So auch in der 35. Spielminute, als er einen Distanzschuss zur Ecke abwehrte.

Immer wieder setzte der SVH Aislingen im Aufbauspiel unter Druck und es war erneut T. Allmis, der Aislingens Schlussmann Eberle umspielte und auf 2:0 erhöhte.

Kurz vor der Halbzeit wirkten die Gastgeber gegen den Ball in einer Phase etwas schläfrig und unkonzentriert, nachdem Offensiv-Aktionen teils schlampig zu Ende gespielt wurden. So war es SVA-Kapitän Tobias Brenner, der für die Gäste per Handelfmeter noch vor der Halbzeit den 2:1 Anschlusstreffer erzielte (41.). Aus Holzheimer Sicht genau zum richtigen Zeitpunkt war es Stefan Allmis, dem kurz nach der Halbzeit das 3:1 gelang, als er nach einem Ball von der Grundlinie aus zweiter Reihe mit richtigem Torriecher das Spielgerät ins Aislinger Gehäuse buxierte.