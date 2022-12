Holzheim gegen Kapellen: Mit dem Derby-Hit in die Winterpause Zum Jahresabschluss in der Landesliga empfängt die Holzheimer SG schon am Freitagabend den SC Kapellen.

Ihren ganz besonderen Reiz bezieht die Partie aus den komplett unterschiedlichen Vereinsphilosophien: Während die Gäste aus dem ehemaligen Erftstadion vor allem auf talentiertes, aber noch unfertiges Personal setzt, baut die auf diesem Niveau noch in der Lehrzeit steckende HSG auf Routine. Im Moment mit größerem Erfolg. In der Tabelle stehen die Hausherren mit fünf mehr eingebrachten Punkten drei Plätze vor dem SCK, und auch das Hinspiel ging mit 2:1 an sie. „Entscheidend dabei waren gerade die erfahrenen Spieler“, erinnert sich Derakhshan. Darum ist er froh, dass es ihm der deutliche 5:1-Erfolg am vergangenen Sonntag in Süchteln erlaubte, Stephan Wanneck so rechtzeitig auszuwechseln, dass ihm die fünfte Gelbe Karte und damit eine Spielsperre erspart blieb. Der 33-Jährige ist im Team der Holzheimer an der Seite von Nico Bayer, Tom Nilgen, Baran Bal, Patrick Becker, Christos Pappas, Yannick Joosten und Dustin Orlean zwar nur einer von vielen ehemaligen SCK-Kickern, „aber er ist der mit Abstand heißeste“, sagt Derakhshan, der „Wanne die beste Saison“ bescheint, „die ich je von ihm gesehen habe.“

Die Gäste müssen dagegen in Pablo Ramm (5. Gelbe Karte) auf einen ihrer besten Akteure verzichten. Eine Schwächung, klar, doch sein Coach setzt auf die ungeschriebenen Gesetzte von Lokalduellen: „Die kennen jeden Spieler von uns, wir kennen jeden Spieler von denen. Mit Taktik ist da nicht viel zu machen. Auch die aktuelle Form ist nicht so entscheidend. Du kannst null voraussagen. Da wird viel im Kopf entschieden. Es kommt tatsächlich auf die Tagesform an.“

Derweil schickt Derakhshan seine Mannen nach dem befreienden Sieg in Süchteln „mit einem guten Gefühl“ ins Match. „Und wenn wir wie im Hinspiel gewinnen würden, wäre das auch keine Überraschung mehr. Das haben sich die Jungs einfach erarbeitet.“ Bis auf die Langzeitverletzten Yakup Akbulut und Milad Baneshi kann er auf alles zurückgreifen, was der Kader hergibt. Er ist sich sicher: „Das wird ein Spektakel!“