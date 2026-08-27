Holzheim gegen Jüchen: Derby mit doppelter Portion Brisanz

Die Holzheimer SG ist Derby-Gastgeber gegen den VfL Jüchen. – Foto: Hubert Wilschrey

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass der kontinuierliche Aufstieg der Holzheimer SG und des VfL Jüchen/Garzweiler bis in die Oberliga ziemlich parallel verlief. Anfang der 2000er-Jahre kickten beide noch gemeinsam in der Kreisliga A des Fußballkreises Grevenbroich/Neuss, dann folgten ab 2007 viele gemeinsame Bezirksliga-Jahre. Zu einem erneuten Aufeinandertreffen in der Landesliga kam es kurz 2018 und nach dem Jüchener Ab- und Wiederaufstieg regelmäßig wieder ab 2023. Im Sommer 2025 gelang dann der gemeinsame Aufstieg in die 5. Liga.

Wie ist die Ausgangslage vor dem Lokalduell? Für Gastgeber Holzheim ist es genauso gekommen, wie eigentlich nicht hätte kommen sollen. Das Startprogramm für die im Sommer neu formierte Mannschaft war knackig, doch die Hoffnung war groß, mit einem Überraschungserfolg in Richtung der Konkurrenz ein Ausrufezeichen setzen zu können. Daraus wurde allerdings nichts. Auf eine unglückliche 2:4-Niederlage nach Verlängerung im Niederrheinpokal beim SC Kapellen folgte das chancenlose 1:5 gegen den KFC Uerdingen und am Sonntag das 1:2 beim Aufsteiger Solingen-Wald.

Doch trotz dieser langen gemeinsamen Geschichte erreichte diese Paarung lange nicht die Bedeutung wie zum Beispiel das Nachbarschaftsduell zwischen Holzheim und Kapellen. Doch auch wenn David Rodriguez, Sportlicher Leiter der Holzheimer, immer noch vom „kleinen Derby“ spricht, hat sich das gerade in der jüngeren Vergangenheit geändert. In der Oberliga wird die Luft halt dünner, da wird jeder Punkt gebraucht, um sich unter den vielen großen Namen zu behaupten. Dementsprechend viel steht auf dem Spiel, wenn das Duell der beiden Kreismannschaften wie voriges Jahr am Donnerstag (20 Uhr) vor dem Neusser Schützenfest ansteht. Für noch mehr Brisanz sorgt der Fehlstart beider Teams in die neue Saison. Wir beantworten im Vorfeld die wichtigsten Fragen zum Derby.

In Jüchen war der Umbruch nicht so groß, aber auch dort gibt es einige neue Spieler zu integrieren. Dass das neue Konstrukt noch nicht so gefestigt ist, zeigte sich schon beim 2:4 im Niederrheinpokal daheim gegen Monheim, aber besonders beim Ligastart auswärts gegen BW Dingden (0:3). Das zweite Punktspiel musste wegen des Auftritts des SC St. Tönis im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt (0:11) zwar verschoben werden, dafür konnten die Jüchener aber immerhin im eingeschobenen Testspiel gegen den Mittelrheinligisten FC Wegberg-Beeck mit 4:1 ein Erfolgserlebnis feiern.

Wie gehen die Mannschaften mit dem schlechten Saisonstart um? Bei den Holzheimern war der Frust nach der Niederlage in Solingen ziemlich groß, weil dort aus ihrer Sicht deutlich mehr drin gewesen wäre. Zumal der Schiedsrichter aus ihrer Sicht auch unglückliche Entscheidungen zuungunsten der HSG traf. Umso erstaunter war Trainer Sven van Beuningen, welche Stimmung er am Montag beim Training antraf. „Die war so, als ob wir gewonnen hätten. Die Spieler haben gesehen, dass alles möglich ist. Deswegen wollen wir gegen Jüchen unbedingt den Turnaround schaffen.“

Kollege Daniel Klinger macht aktuell eine schwere Zeit durch. Nicht nur wegen der enttäuschenden Ergebnisse in den beiden ersten Pflichtspielen der neuen Saison, parallel muss er sich von einer Operation erholen, bei der seine in der Vorbereitung gerissene Achillessehne geflickt wurde. Da war das Erfolgserlebnis gegen Wegberg ein willkommener Stimmungsaufheller, auch bei seinen Spielern. „Die Leistung gegen Wegberg müssen wir bestätigen. 30 gute Minuten reichen in der Oberliga nicht, so kommen wir nicht weiter“, erklärt VfL-Coach Daniel Klinger.

Wie gucken die Vereine auf das Derby? Auch wenn Sven van Beuningen aus Düsseldorf kommt und auch viele seiner Spieler nicht den engsten Bezug in den Rhein-Kreis Neuss haben, nimmt er ähnliche Vorfreude wie vor dem Pokalspiel gegen Kapellen wahr. „Natürlich ist das ein Derby. Hinzu kommt, dass beide Teams unbedingt Punkte brauchen“, sagt van Beuningen, der auch eine persönliche Vorgeschichte mit dem VfL hat. Als er vor Jahren noch für Heiligenhaus in der Landesliga stürmte, sei ihm vorgeworfen worden, den Jüchener Torwart bewusst verletzt zu haben. „Das war schon ziemlich persönlich. Das kommt vor so einem Spiel dann wieder hoch“, so der 36-Jährige.

Sieg ein "cooles Gefühl"

Auch Daniel Klinger meint: „Klar ist das ein Derby. Wenn man gewinnt, ist das ein cooles Gefühl, zumal uns das nicht so oft gelungen ist gegen Holzheim.“ Für ihn ist es wichtig, endlich in die Saison reinzukommen. Dankbar ist er in dem Zusammenhang seinem Kollegen, denn der lieferte ihm Motivationshilfe, indem er nach dem Spiel in Solingen sagte: „Wenn wir so am Donnerstag auftreten, muss sich Jüchen warm anziehen.“

Welche Bilanz haben Holzheim und Jüchen im direkten Duell? Seit der Rückkehr von Jüchen in die Landesliga im Jahr 2023 spricht die Derby-Bilanz knapp für die HSG. Zweimal haben die Holzheimer gewonnen, einmal die Jüchener und dreimal hieß es Unentschieden. Wobei der VfL bis zum Rückspiel der Vorsaison im Februar auf den ersten Sieg warten musste.

Wie sieht es personell aus? Ein Rückschlag ist für den VfL, dass sich Linksverteidiger Justin Francis mit seinen Innenbandproblemen im Knie nun noch mal operieren lassen muss und noch länger ausfällt. Deswegen soll noch mal auf dem Transfermarkt nachgebessert werden. Ansonsten stehen die Chancen gut, dass Innenverteidiger Jochen Schumacher in die Startelf zurückkehrt, bei Ex-Profi Tim Heubach wird es wohl noch nicht reichen.

Auch bei Holzheim drückt der Schuh am meisten in der Abwehr. Robert Wilschrey ist nach der Gelb-Roten Karte gegen Solingen gesperrt, dafür kommt aber Jan Schumacher aus einer Sperre zurück. Noch nicht wieder voll fit sind Connor Klossek, Tom Nilgen, Luca Barata und Paul Sauer. „Ansonsten kann ich aus dem Vollen schöpfen. Und das Gute ist: Alle wollen unbedingt spielen“, sagt van Beuningen.

Wie sind die Rahmenbedingungen für das Derby in Holzheim? Gegen Uerdingen sind die Holzheimer wegen des zu erwartenden Zuschauerandrangs inklusive der „Problemfans“ aus Krefeld nach Rosellen ausgewichen. „Gegen Jüchen ist die Organisation aber wie bei jedem anderen Heimspiel. Das bekommen wir auch so gestemmt“, sagt David Rodriguez, Sportlicher Leiter der HSG. Die Gastgeber rechnen mit 300 bis 400 Zuschauern.