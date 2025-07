Derby nun in der Oberliga. – Foto: Sascha Köppen

Holzheim gegen Jüchen am dritten Spieltag Die beiden heimischen Oberliga-Aufsteiger haben gespannt auf den neuen Spielplan gewartet. So finden sie ihn.rn Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein VfL Jüchen Holzheim Marcel Winkens Jesco Neumann

In den vergangenen Tagen ist bei Verantwortlichen des VfL Jüchen/Garzweiler und der Holzheimer SG ein wenig Ungeduld aufgekommen. Kein Wunder, schließlich stehen beide Aufsteiger aus dem Fußballkreis Grevenbroich/Neuss vor der ersten Oberliga-Saison ihrer Vereinsgeschichte und wollten gerne wissen, was sie erwartet. Insbesondere die ersten Spieltage sind von besonderem Interesse, wobei es schon früh zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Fünftliga-Novizen kommt.

„Wir haben schon ein bisschen gewartet und waren gespannt. Aber ich denke, das ist angesichts unserer ersten Saison in der Oberliga auch normal“, sagt HSG-Coach Jesco Neumann, der sehr zufrieden damit ist, was sich die Spielplangestalter für seine Mannschaft in den ersten Wochen ausgedacht haben. Los geht’s am 17. August mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Kleve, am Freitag danach steht eine nicht allzu weite Auswärtsreise zum TSV Meerbusch an und schon am dritten Spieltag kommt’s auf heimischer Anlage zum Derby gegen die Jüchener. „Mit Kleve kommt gleich jede Menge Oberliga-Erfahrung, in Meerbusch sieht’s nicht anders aus. Da müssen wir direkt voll da sein. Das werde ich den Jungs im Training auch direkt deutlich machen“, sagt Neumann.

Was das Kreisduell gegen Jüchen, Landesliga-Meister der Vorsaison, anbelangt, wird es sehr wahrscheinlich zu einer Vorverlegung kommen. Denn angesetzt ist die Partie für Sonntag, den 31. August, wenn in Neuss das große Schützenfest tobt. „Ich gehe davon aus, dass wir den Termin vorziehen. Ob auf Freitag oder Donnerstag müssen wir sehen. Das ist sicher im Interesse beider Vereine“, erklärt Jesco Neumann. Das kann Christoph Sommer, Vorsitzender des VfL, nur bestätigen. Auch die Jüchener hatten hinterlegt, dass sie an diesem Wochenende gerne vorverlegt spielen würden. Denn bei ihnen ist zum Beispiel Ex-Profi Tim Heubach stark im Schützenwesen engagiert, abgesehen davon, dass viele seiner Mitspieler sicher auch gerne feiern würden. Direkter Leistungscheck