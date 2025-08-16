Holzheim fiebert Oberliga-Premiere entgegen

„Die Vorfreude ist groß. Es ist toll für den Verein, dass das erste Oberligaspiel am Sonntag auf heimischer Anlage stattfindet“, erklärt Jesco Neumann und ergänzt: „Wir sind total heiß auf das Spiel. Das wollen wir natürlich gewinnen und uns voll reinhauen, um den Zuschauern zu zeigen, dass wir die Herausforderung annehmen.“ Eine Herausforderung, nach der es lange Zeit gar nicht aussah. Denn in die zurückliegende Landesliga-Spielzeit waren die Holzheimer nach etlichen hochkarätigen Neuverpflichtungen als Topfavorit in die Gruppe 1 gegangen, doch nach einem schwachen Saisonstart lief die HSG der Musik lange hinterher. Erst nachdem Neumann den entlassenen Hamid Derakhshan beerbt hatte, begann eine Aufholjagd, die erst am letzten Spieltag in Amern auf dem zweiten Platz und damit hinter Meister Jüchen auch in der Oberliga endete.

Damit hat sich die Ausgangslage nun komplett gedreht für die HSG. „Voriges Jahr waren die Erwartungshaltung und der Druck riesig. Jetzt können wir nichts falsch machen. Außer uns selbst erwartet doch keiner was von uns“, meint Neumann. Wobei das mit den externen Erwartungen so eine Sache ist. Max Machtemes vom Regionalligisten SSVg Velbert hat für das Fußballportal FuPa den ersten Oberliga-Spieltag getippt und traut der HSG einen 2:0-Sieg gegen den 1. FC Kleve zu. „Holzheim kenne ich gar nicht, aber von dem, was ich so mitbekommen habe, sollen sie eine ganz gute Truppe haben“, begründet Machtemes seinen Tipp.

Umbruch gut gemeistert

Um diese „ganz gute Truppe“ zusammenzustellen, hatten die sportlich Verantwortlichen mit Sportdirektor Simon Büttgenbach an der Spitze richtig viel Arbeit. Denn trotz des Happy Ends zum Abschluss der vergangenen Saison musste eine große personelle Fluktuation gemanagt werden. Die Trennung von Ex-Profis wie Sinan Kurt und Maik Odenthal erfolgte ganz bewusst, die Abgänge von Leistungsträgern wie Aram Abdelkarim und Maurice Pluntke nach nur einem Jahr kamen eher überraschend. Unter dem Strich wurden 14 neue Feldspieler und zwei neue Torhüter geholt, womit der Kader für die Saison 2025/2026 28 Feldspieler und drei Torhüter umfasst. „Das ist Luxus, wenn ich an vorige Saison denke, wo ich teilweise nur zwei Spieler auf der Bank hatte“, erklärt Jesco Neumann.

Klar ist aber auch, dass eine so große Anzahl neuer Spieler viel Integrationsarbeit erfordert. Wobei Neumann mit der Vorbereitung insgesamt sehr zufrieden ist. Zwar habe die eine oder andere urlaubsbedingte Abwesenheit gegeben, über die Wochen sei die Beteiligung aber gut gewesen. „Die Jungs sind sehr seriös an die Aufgabe herangegangen. Bemerkenswert war, dass viele Spieler schon auf einem sehr guten konditionellen Level gestartet sind und das auf freiwilliger Basis“, so der HSG-Trainer. Wobei es gerade die Fitnesskomponente ist, die ihm an der Vorbereitung nicht ganz so gut gefallen hat. Es gebe einige Akteure, die noch zu große Leistungsrückstande hätten. Wobei sich in der Vorbereitung mit neun ungeschlagenen Testspielen schon ein Kern von 15 bis 16 Spielern herauskristallisiert hat, die für einen Einsatz in der Startelf am Sonntag gegen Kleve infrage kommen.

Wichtige Akteure fallen aus

Bitter für die Holzheimer: In der vergangenen Woche zog sich der pfeilschnelle Fawad Mirzada bei einem Trainingsunfall den Riss eines vorderen Kreuzbandes zu und fällt erst mal lange aus. Länger fehlen wird auch noch Lucas Müller nach seinem Kreuzbandriss in der vergangenen Saison. Und unter den Zugängen gibt es in Aaron Thomas und Anas El-Rifai zwei Spieler, die sich wegen Verletzungen noch gar nicht zeigen konnten. Weiter auf dem Weg der Besserung ist Stürmer Yannick Joosten, der nach seiner Rückkehr zur HSG wegen einer schweren Knieverletzung erst in der Schlussphase der vorigen Saison ein paar Minuten sammeln konnte. Jetzt hat er aber in der Vorbereitung schon wieder zweimal getroffen und ist für Sonntag einsatzbereit.

Apropos Kleve: Jesco Neumann nutzte die Gelegenheit, um den ersten Gegner in einem Testspiel bei TuRU Düsseldorf zu beobachten. „Kleve spielt schon viele Jahre in der Oberliga. Da kommt viel Erfahrung auf uns zu“, sagt der HSG-Coach, der nichts darauf gibt, dass die Gäste nach Jahren im Abstiegskampf eher zu den Teams gehören, die weiter unten erwartet werden. „Wir wollen uns eher auf uns konzentrieren“, betont Neumann. Er habe mit seiner Mannschaft den Anspruch, sich mit den besten zu messen und auch Punkte gegen vermeintlich höher eingeschätzte Teams zu holen. Und wenn das gelingt, kann am Ende dieser historischen Saison vielleicht sogar das angestrebte Ticket für ein weiteres Jahr in der Oberliga gebucht werden.