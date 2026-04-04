Holzheim erwischt in Essen rabenschwarzen Tag

Zwar sah es angesichts eines eher glücklich gegebenen Elfmeters, den Dion Gutaj zum 1:1 verwandelte, zwischenzeitlich so aus, als könne sich das Blatt noch wenden, doch kurz vor der Pause musste auch noch Holzheims Jonas Theuerzeit nach einem harten Einsteigen eines Esseners an der Seitenlinie vom Feld gehen. Als ETB dann kurz nach der Pause innerhalb von vier Minuten einen Doppelpack schnürte, war das Spiel gelaufen. „Wir hatten noch nicht viele Spiele, in denen wir so chancenlos waren. Essen ist eine richtig gute Mannschaft“, sagte Neumann, der sich dann wenigstens noch über das Comeback von Lucas Müller nach langer Verletzungspause freuen konnte. „Er hat den Härtetest bestanden“, so Jesco Neumann. Da fiel das 1:4 nicht mehr groß ins Gewicht.