Holzheim erobert Aufstiegsplatz im Sturm

Es gab Zeiten, da gehörte der stolze Cronenberger SC in der Klasse oberhalb der Landesliga, unabhängig vom Namen, zum Inventar. Noch bis 2023 kickte die Truppe aus dem Wuppertaler Stadtteil in der Oberliga Niederrhein. Durch einen beeindruckenden 10:1 (3:1)-Sieg am Sonntag auf dem Horst-Neuhoff-Sportplatz ist die Holzheimer SG nach ihrer starken Erfolgsserie der vergangenen Wochen nun auf dem besten Weg genau in diese Spielklasse, während die Cronenberger der Bezirksliga entgegentaumeln.

„Ein großes Lob an meine Mannschaft. Dass sie so mitgezogen und ihre Hausaufgaben Woche für Woche erledigt hat, obwohl die Luft zwischenzeitlich raus zu sein schien, ist einfach überragend“, meinte HSG-Coach Jesco Neumann nach dem Kantersieg in Wuppertal, der seine Mannschaft auf den zweiten und damit einen sicheren Aufstiegsplatz katapultierte. Die Luft war schon häufiger raus in dieser Saison mit vielen Höhen und Tiefen. Zuletzt nach dem 1:2 beim Abstiegskandidaten VfR Fischeln (1:2) Ende März. Doch seitdem gab es aller Personalprobleme zum Trotz sechs Siege in Folge, wobei die Holzheimer satte 31 Tore erzielten.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Der FC Kosova Düsseldorf und der FC Remscheid als Konkurrenten im Aufstiegskampf scheinen inzwischen gar nicht mehr in die Oberliga zu wollen. Beide haben seit Wochen einen Durchhänger. Die Düsseldorfer, die am Sonntag zuvor völlig überraschend daheim 0:1 gegen Cronenberg unterlagen, und die Remscheider haben in der Zeit der jüngsten Holzheimer Erfolgsserie nur vier Punkte eingefahren. Am Sonntag unterlag Kosova nach 1:0-Führung noch 1:2 beim ASV Süchteln und musste zuschauen, wie Holzheim auf Platz zwei vorbeizog. „Damit haben wir nächste Woche ein richtig schönes Spiel“, meinte HSG-Sportdirektor Simon Büttgenbach mit Blick auf die Konstellation, dass die Truppe aus Düsseldorf nächsten Samstag (16.15 Uhr) zum direkten Duell auf der Johann-Dahmen-Sportanlage in Holzheim zu Gast ist. Drei Spieltage vor Schluss könnte die HSG dann für eine Vorentscheidung im Kampf um den zweiten Tabellenplatz und damit den Oberliga-Aufstieg sorgen. Dann wäre also doch noch das Ziel so gut wie erreicht, dass vor der Saison ausgegeben worden war, aber zwischenzeitlich in unerreichbare Ferne gerückt zu sein schien.

Keine Euphorie, nüchterne Analyse

Doch trotz dieser rosigen Aussichten blieb sich Jesco Neumann auch nach dem Schützenfest in Wuppertal treu. Statt in Euphorie zu verfallen, analysierte er das Spiel und die Situation nüchtern. Am meisten freute er sich darüber, dass seine Jungs ihre Hausaufgaben gemacht hatten, ohne auf die Konkurrenz zu schauen. Auch Minuten nach dem Spiel wusste er nicht, wie es für Kosova und Remscheid gelaufen war. Was er von seinen Jungs zu sehen bekommen hatte, stimmte ihn dagegen sehr zufrieden. Vom Start weg machten die Holzheimer deutlich, dass es gegen sie nichts zu holen gab. Schon nach einer Viertelstunde führten sie durch Kapitän Aram Abdelkarim 2:0, hatten zwei Pfostenschüsse und vergaben noch eine 100-prozentige Chance.

Unter freundlicher Mithilfe der HSG konnten die Gastgeber zwar auf 1:2 verkürzen, doch noch vor der Pause stellte Abdelkarim Afkir wieder die Zwei-Tore-Führung her. Offenbar ein Tiefschlag für Cronenberg, das nach der Pause schnell zwei weitere Treffer kassierte. Als dann auch noch Berat Kahraman nach einem harten Einsteigen gegen Torwart Johannes Kultscher die Rote Karte sah, brach der CSC komplett auseinander, leistete nur noch sporadisch Gegenwehr. Ein gefundenes Fressen für die Holzheimer, die weiter gierig auf Tore waren. Dem eingewechselten Justin Schiffer gelang sogar noch ein Hattrick. Am Ende ließ sich Jesco Neumann mit Blick auf das Duell gegen Kosova dann doch noch entlocken: „Dass wir uns diese Chance erarbeitet haben, ist klasse. Dafür betreiben wir den ganzen Aufwand.“