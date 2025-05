Jubel bei der HSG. Kein seltenes Bild in Cronenberg. – Foto: Markus Becker

Holzheim erbarmungslos, Cronenberg desolat und dem Abstieg nahe Landesliga, Gruppe 1: Was als Must-Win-Spiel für beide Seiten begann, endete in einer Demontage für den Cronenberger SC. Die Holzheimer SG war an diesem sonnigen Sonntagnachmittag mindestens eine Klasse stärker und schraubte das Ergebnis erbarmungslos nach oben.

Der Croneberger SC kann einem schon Leid tun. Im akuten Abstiegskampf hatte das Team von Dustin Hähner einen Dreier eigentlich bitter benötigt, fing sich stattdessen jedoch eine historische Abreibung. Die Gäste der Holzheimer SG gerieten in Überzahl noch einmal in Torlaune. Am Ende steht erschütterndes 10:1 (3:1) zu Buche.

Schon in der ersten Hälfte deutete sich das Übel an. Wenn die HSG die Schlagzahl erhöhte, hatte Cronenberg immer wieder merklich Schwierigkeiten hinterherzukommen. Besonders Kapitän Aram Abdelkarim war in den Umschaltsituationen ein immer wiederkehrender Unruheherd in der Defensive der Hausherren. Beim ersten Tor zeigte die CSC-Abwehr sich jedoch nach einer einfachen Flanke schlafmützig. Abdelkarim konnte den Ball im Sechzehner erst annehmen und sich daraufhin beinahe die Ecke aussuchen – 1:0 (4.). Holzheim legte sich in der Folge den Gegner zurecht und kam dem zweiten Treffer mit wuchtigen Pfostenknallern durch Tom Meurer (8.) und Abdelkarim Afkir (9.) sehr nahe. Als dann Aram Abdelkarim nach Vorarbeit von Maik Odenthal auch gekonnt zum 2:0 abschloss (13.), schien die Partie ihren Lauf zu nehmen.

Doch es kam zunächst anders: Nachdem Aram Abdelkarim mit einem zu zentralen Abschluss an Yannick Radojewski scheiterte, kam der CSC urplötzlich zum Zuge. Dylan Oberlies wurde Richtung der rechten Eckfahne geschickt. Dieser brachte den Ball ideal in den Lauf von Jean Baumgarten, der im ersten Kontakt humorlos ins kurze Eck traf (26.). Statt Aufholjagd dann wieder das bekannte Spiel: Afkir brach nach Steilpass auf der rechten Seite durch und ließ Radojewski mit einem gekonnten Abschluss keine Abwehrchance (35.). In Unterzahl zerfällt Cronenberg in alle Einzelteile Ernüchternd, aber fernab von der Vollkatastrophe ging die erste Hälfte für den CSC zu Ende. Nach dem Seitenwechsel sollten schließlich alle Dämme brechen. Zunächst erhöhte Abdelkarim nach einem Slalomlauf durch die gegnerische Abwehr (56.), knapp eine Minute später traf auch Odenthal ohne nennenswerten Gegnerdruck (57.). Der Deckel war danach fraglos schon drauf, Holzheim konnte beinahe bestimmen, wie schlimm es für die Hausherren ausgehen sollte. Denn als der eingewechselte Berat Kahraman nach einem überharten Einsteigen gegen Johannes Kultscher den roten Karton sah – Schiedsrichter Torben Eickhoff zeigte ursprünglich erst Gelb und ließ sich in Absprache mit seinem Gespann erst überstimmen (69.) – ergaben sich noch mehr Räume als zuvor. Auch trotz Unterzahl leistete Cronenberg daraufhin erstaunlich wenig Gegenwehr. Justin Schiffer glänzte mit einem lupenreinen Hattrick von der Bank (74., 76., 82.), Baran Bal (72.) und Oguz Ayan (90.) sorgten für den letztlich zweistelligen Auswärtssieg.

Yannick Radojewski hatte an keinem der Gegentore eine wesentliche Mitschuld. – Foto: Markus Becker

"Die Jungs haben einfach Lust Fußball zu spielen. In den letzten Wochen war das genau so unser Ding", freute sich HSG-Trainer Jesco Neumann nach dem Spiel und verwies dabei auf die gute Form seiner Mannschaft. "Ob das ein Aram ist oder ein Mike vorne im Zentrum oder auch unsere Jugendspieler – die hängen sich 100 Prozent für die Mannschaft rein und so startest du dann eine Serie und punktest Woche für Woche." Der Torlaune der Gäste war besonders beeindruckend, da sie sportlich im Grunde genommen keinen Mehrwert hat, schließlich würden Sonderspiele und eben nicht die Tordifferenz bei Punktgleichheit entscheiden. Neumann zeigte nach dem Spiel Mitgefühl für den gebrauchten Tag der Hausherren. "Wir respektieren natürlich auch den Gegner. Und klar, das ist keine einfache Situation für den Cronenberger SC."

Jesco Neumann nimmt mit Holzheim Platz zwei ein. – Foto: Markus Becker