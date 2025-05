Holzheim auf Oberliga-Kurs! Kosova verliert gegen Amern

Irre! So lässt sich der 33. Spieltag der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, zusammenfassen, denn der FC Kosova Düsseldorf hat plötzlich wieder seine so gute Ausgangslage verschenkt! Der FCK verlor in einem torreichen Spiel gegen die VSF Amern, weshalb die Holzheimer SG wieder Zweiter ist. Der FC Remschied schiebt sich an Kosova vorbei auf Platz drei.

Angeführt vom doppelten Abdelkarim Afkir gewann die Holzheimer SG parallel mit 5:1 gegen den ASV Einigkeit Süchteln, der Wochen zuvor Kosova geschlagen hatte. Diese drei Punkte bringen die HSG plötzlich wieder in die Spitzenposition, um hinter Meister VfL Jüchen-Garzweiler aufzusteigen: Holzheim hat 60 Punkte, damit einen mehr als der FC Remscheid, der gegen den VfB 03 Hilden II siegte, und zwei Punkte mehr als Kosova.

Schlägt Holzheim ausgerechnet Amern, geht die HSG in die Oberliga. Bei einer Niederlage könnten sowohl Remscheid als auch Kosova aufsteigen; Remscheid könnte anders als Kosova auch dann aufsteigen, sollte Holzheim nur einen Punkt holen. FuPa wird am kommenden Sonntag ausführlich berichten!

Das ist der letzte Spieltag der Landesliga 1 2024/25

34. Spieltag

Sa., 31.05.25 15:00 Uhr SC Kapellen-Erft - Cronenberger SC

So., 01.06.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - TuRU Düsseldorf

So., 01.06.25 15:00 Uhr SC Velbert - FC Kosova Düsseldorf

So., 01.06.25 15:00 Uhr FC Remscheid - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 01.06.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - VfR Krefeld-Fischeln

So., 01.06.25 15:30 Uhr VSF Amern - Holzheimer SG

So., 01.06.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SSV Bergisch Born

So., 01.06.25 15:30 Uhr SG Unterrath - DV Solingen