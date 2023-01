Holzhauser ist in München – 1860-Debüt womöglich doch schon gegen Mannheim Kaugummi-Transfer auf der Zielgeraden

München – Am Dienstang um 11 Uhr steht für Michael Köllners Belek-Rückkehrer das erste Training an der Grünwalder Straße an. Eine Einheit ist geplant, zudem eine Runde Kraftraum. Die vom Trainer am Dienstag mit Nachdruck geforderte Kaderverstärkung lässt weiterhin auf sich warten, aber womöglich nicht mehr lange.

1860-Transfer vor dem Durchbruch: Raphael Holzhauser ist in München

Seit dem Ende des Türkei-Trainingslagers ist Bewegung in die Hängepartie um den Leuven-Profi gekommen. Nach Informationen des Münchner Merkur aus Österreich ist der Mittelfeldspieler bereits in der Stadt, wartet auf ein winziges Detail, das noch für den rechtsgültigen Abschluss eines Leihvertrages fehlt (zunächst bis 30. Juni). Drei Tage vor dem Neustart der Liga wird es noch mal spannend beim TSV 1860. Nicht ausgeschlossen, dass Holzhauser, 29, bereits das Löwen-Trikot trägt, wenn Köllners Team am Samstag ab 14 Uhr bei Waldhof Mannheim um die ersten Punkte des neuen Fußballjahres kämpft.