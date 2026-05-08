Holzhausen stolpert: Reutlingen greift nach der Meisterschaft

– Foto: Zafer Hosman

In der Verbandsliga Württemberg hat der heutige Auftakt des 30. Spieltags für eine faustdicke Überraschung gesorgt, die das Titelrennen wohl entschieden hat. Durch den Patzer des FC Holzhausen können die Young Boys Reutlingen nun am morgigen Samstag mit einem eigenen Sieg die Meisterschaft vorzeitig eintüten.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Vor 231 Zuschauern ereignete sich eine Partie, die das Schicksal der Meisterschaft maßgeblich beeinflussen sollte. Der FC Holzhausen ging zwar früh durch Tim Steinhilber in der 5. Minute mit 1:0 in Führung, doch der SV Fellbach bewies Nehmerqualitäten. Torben Hohloch glich in der 16. Minute zum 1:1 aus, bevor Patrick Fossi in der 37. Minute die Partie zum 1:2 drehte. Kurz vor dem Pausenpfiff keimte in Holzhausen noch einmal Hoffnung auf, als Enrico Huss in der 45. Minute das 2:2 erzielte. Nach dem Seitenwechsel jedoch schlug Fellbach erneut zu: In der 54. Minute markierte erneut Torben Hohloch das 2:3, und Sirin Emre Durmus sorgte in der 73. Minute mit dem Treffer zum 2:4-Endstand für die Entscheidung.

---

In einer von Taktik geprägten Begegnung sicherte sich der TSV Oberensingen drei wichtige Punkte gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen. Lange Zeit neutralisierten sich beide Mannschaften, doch in der Schlussphase bewiesen die Hausherren den längeren Atem. Den Bann brach schließlich Lennart Zaglauer, der in der 76. Minute das erlösende 1:0 für Oberensingen erzielte. Die Gäste aus Dorfmerkingen bemühten sich um den Ausgleich, doch kurz vor dem Abpfiff machte Samuel Bosler in der 88. Minute mit seinem Treffer zum 2:0-Endstand alles klar. ---

Für Sportfreunde Schwäbisch Hall wird die Luft nach dem 1:4 bei den Young Boys Reutlingen nicht angenehmer. Die Mannschaft steht mit 37 Punkten auf Rang zehn und spürt, wie eng das Mittelfeld und der untere Bereich zusammengerückt sind. Ein weiterer Rückschlag könnte die Stimmung schnell kippen lassen. Vor eigenem Publikum soll nun die Antwort kommen. TSV Weilimdorf reist mit 38 Punkten und nur einem Zähler mehr an. Das 1:5 gegen Holzhausen war ein herber Dämpfer, weil die Mannschaft früh überrollt wurde und nie zur Ruhe kam. Genau deshalb ist dieses direkte Duell so brisant: Beide Teams wollen Abstand zu den unteren Rängen schaffen, beide haben zuletzt deutlich verloren. Wer hier gewinnt, verschafft sich Luft. Wer verliert, blickt deutlich nervöser auf die letzten Wochen. ---

Morgen, 15:30 Uhr TSV Berg TSV Berg Young Boys Reutlingen Young Boys R 15:30 PUSH

TSV Berg hat beim 0:3 gegen SSV Ehingen-Süd einen schmerzhaften Dämpfer erlebt. Mit 41 Punkten steht die Mannschaft zwar weiter im gesicherten Bereich, doch gegen den Tabellenführer wird sie eine völlig andere Haltung brauchen. Young Boys Reutlingen kommen mit dem Schwung eines 4:1 gegen Schwäbisch Hall, mit 70 Punkten, mit der klar besten Ausgangsposition im Titelrennen – und mit dem Bewusstsein, dass jeder weitere Sieg den Weg nach oben freiräumt. Gerade deshalb liegt in diesem Spiel viel Sprengkraft. Berg kann vor eigenem Publikum frei und trotzig auftreten, denn der Druck liegt fast ausschließlich auf den Gästen. Reutlingen weiß, dass Holzhausen im Nacken sitzt und jeder Ausrutscher sofort Gewicht bekommt. Der Spitzenreiter geht als Favorit in dieses Duell, aber die Nachmittage in Berg waren selten bequem. Das macht die Partie so reizvoll. ---

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach verlor zuletzt trotz engagierter Leistung 2:3 in Esslingen und steht nun bei 39 Punkten auf Rang acht. Damit ist die Mannschaft nicht in akuter Gefahr, aber auch noch nicht völlig sorglos. Das Heimspiel gegen TSG Tübingen bietet die Chance, den Abstand zu den kritischen Bereichen zu vergrößern und die Saison mit mehr Ruhe ausklingen zu lassen. Für TSG Tübingen ist die Lage spürbar schärfer. Das 0:2 gegen Oberensingen tat weh, weil die Mannschaft lange im Spiel war und dann doch leer ausging. Mit 27 Punkten auf Rang 15 bleiben realistische Chancen auf den Klassenverbleib, aber nur dann, wenn nun wieder gepunktet wird. Tübingen braucht keine Schönheit, sondern Ertrag. Genau das verleiht dieser Partie eine raue, nervöse Note. ---

Morgen, 15:30 Uhr VfB Friedrichshafen VfB FN FC Esslingen FC Esslingen 15:30 PUSH

VfB Friedrichshafen hat mit dem 3:1 in Heilbronn seine gute Ausgangslage untermauert. Rang sieben, 40 Punkte, ein solider Abstand nach unten – das ist ein Fundament, auf dem sich arbeiten lässt. Gerade zu Hause wird die Mannschaft den Anspruch haben, ihre stabile Saison weiter zu veredeln und die Unruhe aus dem Tabellenkeller von sich fernzuhalten. FC Esslingen dagegen kommt mit neuer Hoffnung. Das wilde 3:2 gegen Hofherrnweiler-Unterrombach war ein Sieg mit großer Wucht, weil er das Team auf 30 Punkte brachte und den Glauben im Abstiegskampf stärkte. Esslingen hat realistische Chancen auf den Klassenverbleib, aber eben nur, wenn solche Siege nicht vereinzelt bleiben. In Friedrichshafen wartet nun ein Gegner, der deutlich ruhiger dasteht. Genau diese Mischung macht das Spiel so wichtig: Hier treffen Sicherheit und Dringlichkeit aufeinander. ---

Für FSV Waiblingen ist die Ausgangslage brutal klar. Nach dem 0:3 in Rottenburg steht die Mannschaft bei nur 20 Punkten, und um den Klassenerhalt noch zu erreichen, braucht es fast schon ein kleines Wunder. Dieses Heimspiel gegen den bereits abgestiegenen VfR Heilbronn gehört deshalb zu jenen Partien, die zwingend gewonnen werden müssen, wenn überhaupt noch Hoffnung bestehen soll. Heilbronn hat beim 1:3 gegen Friedrichshafen erneut verloren und ist mit 16 Punkten nicht mehr zu retten. Gerade das macht solche Spiele aber tückisch. Der Gegner spielt ohne Last, oft freier, manchmal gefährlicher. Für Waiblingen zählt nichts außer drei Punkten. Alles andere würde die ohnehin kleine Hoffnung fast endgültig verdunkeln. Es ist ein Spiel, das für die Gastgeber nach letzter Gelegenheit riecht. ---

Calcio Leinfelden-Echterdingen steht nach dem 1:2 in Fellbach weiter bei 35 Punkten und damit in einer Lage, die noch nicht beruhigt. Der Vorsprung auf die unteren Plätze ist vorhanden, aber nicht groß genug für Nachlässigkeit. Vor eigenem Publikum braucht die Mannschaft dringend ein Ergebnis, das wieder Sicherheit bringt und den Druck aus dem Saisonfinale nimmt. FC Rottenburg hat mit dem 3:0 gegen Waiblingen einen wichtigen und überzeugenden Sieg gefeiert. Mit ebenfalls 35 Punkten ist die Ausgangslage identisch, die Bedeutung dieser Partie deshalb umso größer. Wer hier gewinnt, verschafft sich Luft und kann mit deutlich ruhigerem Puls in die letzten Spieltage gehen. Wer verliert, bleibt tief in der Nervenzone. Viel enger, viel unmittelbarer und viel emotionaler lässt sich ein Duell im unteren Mittelfeld kaum aufladen.